Rubrikとソフォス、Microsoft 365のサイバーレジリエンス強化に向けて新たなパートナーシップを締結
2025年8月18 日
ソフォス株式会社
Rubrikとソフォス、Microsoft 365のサイバーレジリエンス強化に向けて新たなパートナーシップを締結
～Sophos MDRおよびXDRを導入している中小企業は、新しいサービスにより、セキュリティとデータ保護機能を効率化できます～
サイバーセキュリティ企業のRubrik （NYSE：RBRK）とサイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos（日本法人：ソフォス株式会社 東京都港区 代表取締役社長 足立 達矢）は本日、戦略的パートナーシップを締結し、Sophos M365 Backup and Recovery Powered by Rubrikを提供することを発表しました。これは、セキュリティオペレーションプラットフォームのSophos Centralに完全に統合され、MDR（Managed Detection and Response）向けに最適化された初のMicrosoft 365バックアップおよびリカバリ・ソリューションです。この新サービスは、ITおよびサイバーセキュリティチームを支援するために設計されており、SharePoint、Exchange、OneDrive、Teamsを狙ったランサムウェア、アカウント侵害、インサイダーの脅威、データ損失に対するサイバーレジリエンスを強化するための統合型のグローバルプラットフォームを提供します。
ソフォスのCEOであるJoe Levyは、次のように述べています。「絶え間なく新たなテクノロジーが登場し、デジタルトランスフォーメーションが進む世界において、事業継続のための方法も大きく変わっています。今回の戦略的パートナーシップは、サイバーレジリエンスの未来を見据えたものであり、組織が常に安全を確保し、俊敏に対応し、業務を止めることなく継続できるインテリジェントかつ適応型のアプローチを可能にします。ソフォスの予防重視のアプローチと、Rubrikの実績のあるリカバリ機能を組み合わせることで、企業が攻撃への耐性を高め、脅威が高度化する中でも、事業を継続できるようにします。
ソフォスは、75,000社を超えるSophos MDRおよびXDRユーザーに向けて、Microsoft 365の重要なデータを、偶発的な削除やサイバー攻撃による侵害から迅速かつ安全に復旧できる、強力な新しいアドオンソリューションを提供します。このソリューションは、業界をリードするRubrikのSaaSベースの保護機能を、信頼性の高いSophos Centralプラットフォームに直接統合することで、堅牢なデータ復旧機能を追加し、既存のセキュリティ運用を柔軟に強化します。Sophos Centralプラットフォームは、エンドポイント、クラウド、ネットワーク、アイデンティティ、メール、ビジネスアプリケーションにわたる350以上のさまざまなテレメトリソースを統合します。このプラットフォームは、ディープラーニングやカスタムLLM、高度なAIモデルを駆使し、攻撃対象領域全体にわたる脅威を検知・対応することで、防御力を大幅に強化します。
RubrikのCEO、チェアマン兼共同創業者であるBipul Sinha氏は次のように述べています。「現代の脅威から組織を守るためには、サイバーレジリエンスを強化する総合的なアプローチが必要です。AIを悪用する攻撃や高度な侵害方法が増加する中、予防だけではなく、攻撃を受けた場合に迅速かつ信頼性の高い方法で復旧する能力も組織に求められています。ソフォスとのパートナーシップによって、セキュリティチームはすでに信頼して利用しているプラットフォームで、この重要な機能を直接活用できるようになり、Microsoft 365のレジリエンスレベルを高めることが可能になります」
