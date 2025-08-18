第4回 Food Experience「フランス美食の余韻」9月17日（水）18日（木）フランス大使公邸で農業大国フランスが誇る食の豊かさを感じてみませんか。高級畜産品から伝統菓子まで【業界向け】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327471&id=bodyimage1】
フランス大使館 貿易投資庁-ビジネスフランスは9月17日、18日の2日間、フランス高級食材・飲料の商談展示会Food expérience 「フランス美食の余韻」を開催します。大使公邸を舞台に、フランスが誇る食文化、食材・食品が育まれた背景や土地、辿ってきた歴史、造り手が情熱を傾けて生み出した逸品をご紹介します。第４回を迎える今年は、伝統菓子はもちろん、農業大国フランスで生産される小麦粉から精肉・乳製品など高級畜産品まで総勢27社のフランス企業・団体が出展します。
昨年のイベントの様子はこちらよりご覧いただけます
https://www.youtube.com/watch?v=mN58OW-Trg8
【開催概要】
タイトル：「フランス 美食の余韻 - Food Experience 」
会期：2025年9月17日（水） 開場13時30分～／18日（木）10:00-17:30
プレス向け発表（予定）：9月17日（水） 15時45分～ プレスツアー 16時30分～
会場：フランス大使公邸 （港区南麻布4-11-44）
https://jp.ambafrance.org/article288
参加対象：食品・飲料業界関係者、メディア（※要事前登録）
↓ ↓ 出展・協力ブランドはこちら（※出展企業・団体は変更の可能性がございます）↓ ↓
＞＞＞ 食品
◆◆◆ BIGARD | ビガール ◆◆◆
1968年ブルターニュ地域圏カンペルレで創業したフランス産食肉グループ企業。シャラル（CHARAL）やソコパ（Socopa）ブランドを傘下に加え事業を拡大、パリ、東京、ムンバイを拠点に豚肉を中心とした高品質のフランス産精肉を国内外で提供。
https://www.groupebigard.fr/en
◆◆◆ Maison Puigrenier | ピュイグルニエ ◆◆◆
創業1976年、オーヴェルニュ地方モンリュッソンに拠点を構え、契約生産農家からシャロレー種やリムーザン種など高品質な牛肉を仕入れ、精肉加工まで手掛ける食肉製造企業。
https://www.puigrenier.com/fr
◆◆◆ Délices des bois | デリス デボワ ◆◆◆
南仏オクシタニー地域圏モンペリエ近郊を拠点に、外食産業向けの乾燥シャンピニオン、生トリュフ、トリュフ加工品（缶詰）などキノコ類の加工販売を行う。IFS 食品認証を取得。
https://www.delicesdesbois.com/
◆◆◆ BELLOT minoteries | ベロ ミノトリーズ ◆◆◆
南西部ヌーヴェル・アキテーヌ地域圏で1550年に創業、470年超の歴史を持つ老舗製粉企業。コニャック地方で生産された仏産小麦100％を使用した高品質な小麦粉。日本では MON EPOQUE JAPAN （モネポークジャパン）社が製菓製パンのプロ向けに製品を提供。
https://www.bellotminoteries.fr/en/home/
https://monepoquejapan.co.jp/
◆◆◆ Moulin de Signy-l’Abbaye | ムーラン・ド・シニー＝ラベイ◆◆◆
1998年創業、7世代にわたって家族経営で製粉を営む企業。年間4万トン以上の小麦を製粉。有機・一般向けを含め、製パン製菓用に130種類以上のラインナップを展開。
https://www.lemoulindesigny.fr/en/
◆◆◆ YUMGO | ユンゴ ◆◆◆
アルティザンブーランジェリー「メゾン・ランドゥメンヌ」グループによって開発された、卵と同等の機能を持つ植物性食品。アレルギーフリー、カーボンフリーの代替卵として注目を集める。
https://yumgo.fr/en
◆◆◆ Le Guerandais | ル・ゲランデ ◆◆◆
