TPO防水膜の世界市場2025年、グローバル市場規模（1.2mm厚、1.5mm厚、2.0mm厚）・分析レポートを発表
2025年8月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「TPO防水膜の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、TPO防水膜のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査レポートは、TPO（熱可塑性ポリオレフィン）防水膜市場に関する最新のグローバル分析結果をまとめたものであり、2023年時点の市場規模は25億7,970万米ドルと推定され、2030年には36億9,410万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.3％とされています。
TPO防水膜は、ポリプロピレンとエチレンプロピレンゴムを重合して構成された単層の反射型屋根防水材であり、軽量かつ高耐久でありながら、高い防水性能とエネルギー効率を併せ持つことから、現代建築において非常に注目されている製品です。特に白色TPO膜は、太陽光を反射する「クールルーフ」として、建物の省エネルギー化やヒートアイランド現象の抑制に貢献します。
________________________________________
【製品特性と市場の基本構造】
TPO防水膜は、1.2mm、1.5mm、2.0mmなどの厚みで提供され、白・グレー・タンの3色が主流です。特に1.5mmの製品が市場の約70％を占めており、耐久性と施工性のバランスに優れる厚みとして広く利用されています。
用途としては、商業施設での利用が最も多く、全体の65％以上を占めています。これは、TPO膜が軽量かつ施工が比較的簡単で、大面積にわたる商業施設屋根の改修や新築に最適であるためです。続いて、住宅や工業施設向けの需要も堅調に伸びています。
________________________________________
【地域別市場動向】
地域別に見ると、北米がTPO防水膜の最大生産地域であり、世界市場の約50％のシェアを占めています。これは米国を中心にグリーンビルディングへの関心が高まっていることや、先進的な施工技術が浸透していることが背景にあります。
ヨーロッパは、環境政策の強化によりTPO膜の需要が堅調に推移しており、公共施設や学校、集合住宅などを中心に採用が進んでいます。
アジア太平洋地域、特に中国は、市場の拡大が著しい地域であり、政府による建築基準の強化とエネルギー効率への意識の高まり、製造インフラの強化などを背景に、今後最も成長が期待される市場とされています。
________________________________________
【セグメンテーションと市場構成】
■ 製品タイプ別
● 1.2mm
● 1.5mm（最大シェア）
● 2.0mm
● その他
■ 用途別
● 商業施設
● 住宅施設
● 工業施設
それぞれの分野において、建築様式や気候条件、コスト要求などが異なるため、ニーズに応じた製品戦略が重要となります。
________________________________________
【市場成長の要因と課題】
本レポートは、市場成長の主な推進力として以下を挙げています。
● 高い防水性能と耐候性による耐久寿命の長さ
● 施工の簡便さと軽量構造による工期短縮
● 白色膜による熱反射と省エネ効果
● 環境配慮型建築への対応ニーズの高まり
● 政府や地方自治体による補助制度や建材基準の整備
一方、原材料コストの変動や施工業者の技術的熟練度、認知度の地域差といった課題も存在し、それに対応した価格戦略やサポート体制の充実が求められています。
