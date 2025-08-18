Huawei 、Gartner（R） のコンテナ管理マジック・クアドラントでリーダーに選出

深圳（中国）、2025 年 8 月 18日 /PRNewswire/ -- 8 月 6 日、 Gartner は 2025 年コンテナ管理マジック・クアドラント（ Magic Quadrant for Container Management 2025 ） を発表し、 Huawei をリーダー（ Leaders ）クアドラント に位置付けました。この評価は、 Huawei Cloud の Cloud Native 2.0 に関する深い専門知識と戦略的投資によるものです。 Huawei Cloud は、 CCE Turbo 、 CCE Autopilot 、 Cloud Container Instance （ CCI ）、 Ubiquitous Cloud-Native Service （ UCS ）などの革新的なコンテナ製品を次々と発表し、常に最前線に立っています。これらの製品は、パブリック・クラウド、分散クラウド、ハイブリッド・クラウド、エッジ環境にわたる大規模でスケーラブルなコンテナ化されたワークロードを管理するための最適なクラウド・ネイティブ・インフラストラクチャを提供します。





Huawei Cloud は、調査対象となったすべてのユース・ケースにおいて競争力を備えています。これには、新しいクラウドネイティブ・アプリケーション、既存アプリケーションのコンテナ化、 AI コンテナ、エッジ・アプリケーション、ハイブリッド・クラウド・アプリケーションなどが含まれますが、特に AI コンテナ分野で強海を発揮しています。

Huawei Cloud は、オープンソースの積極的な貢献者であり、クラウドネイティブ・テクノロジー・エコシステムのリーダーです。 Huawei Cloud は 82 の CNCF プロジェクトに参加し、 20 以上のプロジェクト・メンテナーの席を保持しており、 CNCF TOC で副議長の地位を保持している唯一の中国のクラウド・プロバイダーです。

Huawei Cloud は、パブリック・クラウド、分散クラウド、ハイブリッド・クラウド、エッジ・シナリオを網羅する業界で最も包括的なコンテナ製品マトリックスを提供し、世界中で広く採用されています。

中東の OTT プラットフォームである Starzplay は、 Huawei Cloud CCI を活用してサーバーレス・アーキテクチャに移行し、 2024 年クリケット・ワールドカップ（ 2024 Cricket World Cup ）中に何百万ものアクセス要求を処理しながら、リソース・コストを 20 ％削減しました。

シンガポールの大手物流プロバイダーである Ninja Van は、 Huawei Cloud CCE を使用してコンテナ化されたサービスを完全に導入し、ピーク時の中断をゼロにし、注文処理の効率を 40 ％向上させました。

チリの 3 大電力会社の 1 つである Chilquinta Energía は、 Huawei Cloud CCE Turbo を使用してビッグ・データ・プラットフォームをクラウドネイティブ・アーキテクチャにアップグレードした結果、平均パフォーマンスが 90 ％向上し、よりインテリジェントな運用が可能になりました。

ナイジェリアの大手電子商取引プラットフォーム Konga は、 CCE Turbo に基づくクラウドネイティブ・アーキテクチャに完全に移行し、毎月数百万人のアクティブ・ユーザにスムーズなショッピング体験を提供しています。

中国を代表するビジュアル制作プラットフォーム Meitu は、 CCE および Ascend のクラウド・サービスを活用して、さまざまなモデルとアルゴリズムの導入と推論をサポートし、大規模なトレーニングの迅速な反復を保証し、毎月 2 億人のアクティブ・ユーザが人生の瞬間をリアルタイムで共有できるようにしています。

Huawei Cloud は、クラウドネイティブ・テクノロジーのイノベーションを推進し、成功を共有するために、今後も世界中の通信事業者と提携していきます。

出典： Gartner 、「 2025 年コンテナ管理マジック・クアドラント（ Magic Quadrant for Container Management 2025 ）」、 2025 年 8 月 6 日

免責事項 Gartner は、そのリサーチ出版物に記載するいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、またテクノロジーのユーザに、最高の格付けまたはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。 Gartner の調査出版物には、 Gartner の調査・アドバイザリー組織の意見が含まれており、事実の記述として解釈されるべきではありません。 Gartner は本調査に関して、商品のいかなる保証または特定の目的に対する適合性など、明示または黙示を問わず、一切の保証を行わないものとします。

GARTNER 、 MAGIC QUADRANT 、および PEER INSIGHTS は米国と海外における Gartner, Inc. とその関連会社の登録商標です。ここでは許可を得た上で使用しています。無断転載を禁じます。

