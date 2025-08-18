モーキャプ業界を牽引するVICON認定講座「モーションキャプチャ・スペシャリスト養成講座」、2025年10月開講

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は、VICON社とクレッセント社が提供するモーキャプエンジニアを短期集中型で養成する「モーションキャプチャ・スペシャリスト養成講座」を、一般社団法人 帝都ピクチャーズ、株式会社クレッセントと共催で実施いたします。

急成長するモーションキャプチャ市場に対応した即戦力人材を育成

詳細を見る :https://cgworld.jp/course/vicon-motioncapture/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=20250714_vicon-motioncapture～VICON × クレッセントが提供する短期集中型の専門育成プログラム～

■開講の背景

近年、光学反射式モーションキャプチャシステムの需要が急速に拡大しています。

デジタルヒューマンを含むフォトリアルなオフラインでのゲームや映画制作、バーチャルYouTuberのライブ配信やAR系コンサートの高度なパフォーマンスキャプチャ、さらには産業用VRの人間工学シミュレーションやドローン制御といった用途にまで、その活用領域は広がり続けています。

しかしながら、急速に拡大する市場ニーズに対し、モーションキャプチャシステムを正しく理解したうえで撮影現場で対応ができる人材は不足しており、人材育成が課題となっています。

こうした背景を受け、VICON社とクレッセント社は、エンターテインメント分野にフォーカスした「モーションキャプチャ・スペシャリスト養成講座」の開催を決定しました。

本講座は、VICONの最新テクノロジーと、国内外で利用されている最新の運用用途をカバーし、基本をしっかり押さえたプロフェッショナル人材になれる内容となっています。基礎から実践までを網羅したカリキュラムで、即戦力として活躍できるプロフェッショナル人材の育成を目指します。

■本講座の6つの特長

■カリキュラム

実践に即した内容で、全10日間にわたって開催します。

DAY1．モーションキャプチャとは

DAY2．撮影機材・スタジオ・Shogunについて

DAY3．Shogun撮影準備

DAY4．Shogunモーションデータ収録

DAY5．Shogunリアルタイム収録（セットアップ）

DAY6．Shogunポスト処理１.

DAY7．Shogunポスト処理２.

DAY8．MBのオフライン処理

DAY9．作品作成１.

DAY10．作品作成２.・まとめ

■メイン講師

本間 克昴 氏

チーフモーションキャプチャエンジニア

クレッセントが関わってきた多くの映画やゲーム撮影援助、YouTuber系の支援のみならず、ハリウッドの最大手モーキャプスタジオ、House Of Movesで実際にゲームや映画に参加したほとんど唯一の日本人モーキャプエンジニア。最近では、AbstractEngine様の多くの案件に、海外帯同含め当社のメインで担当している新進のエンジニア。

■サポート講師・スタッフ

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/158_1_4d335bf5a4def823832936168c4d0fa9.jpg?v=202508181157 ]詳細・お申込はこちら :https://cgworld.jp/course/vicon-motioncapture/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=20250714_vicon-motioncapture

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp