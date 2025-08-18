こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『uniball ZENTO スタンダードモデル』『uniball ZENTO フローモデル』2025年8月27日（水）新色発売
“すいすい書ける水性ボールペン”「uniball ZENTO」より日常を離れた癒やしの時間に寄り添うことをテーマにした新しい選択肢
三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、「すいすい書ける水性ボールペン」の『uniball ZENTO（ユニボール ゼント）』シリーズより、日常を離れた癒やしの時間に寄り添うことをテーマにした『uniball ZENTO スタンダードモデル』（参考価格275円：税抜250円/インク色：黒/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全4色）、『uniball ZENTO フローモデル』（参考価格1,320円：税抜1,200円/インク色：黒/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全2色）の新色を2025年8月27日（水）に発売いたします。
左から『uniball ZENTO スタンダードモデル』
0.38mm：Bソイルブラウン、Bリップルブルー、0.5mm：Bロータスピンク、スレートグレー
『uniball ZENTO フローモデル』
0.38mm：バーチホワイト、0.5mm：アンスリウムピンク
『uniball ZENTO』シリーズは、2025年2月に発売して以降、シンプルで上質なデザインと新感覚のすいすいとした書き心地で大変ご好評をいただいております。
今回は「スタンダードモデル」「フローモデル」の2モデルに新色を追加いたします。デジタル化した現代社会において、毎日忙しくストレスも多い中でも自分と向き合う時間を大切にしたいという思いに、「気持ちがととのう」心地よいひと時を提供するボールペンとして、さらに多くの方にご利用いただけるラインアップを取り揃えました。日常を離れた旅先で自然に囲まれて過ごすようなリラックスした時間をイメージし、植物など自然から着想を得たカラーリングを採用しました。
『uniball ZENTO（ユニボール ゼント）』シリーズは、「手帳する」とも表現される夜の手帳タイムを楽しむなど、「書く」を通じて自分と向き合う時間に寄り添うコンセプトが好評を得ております。
【今回発売商品の特長】
uniball ZENTO スタンダードモデル
■落ち着いたトーンの軸色と明るく鮮やかな軸色
どんなシーンにも合わせやすく落ち着いた軸色はどなたでも選びやすく、また明るく鮮やかな軸色はさりげなく個性を表現するラインアップとなっております。既存品とは違った色合いで選択肢が広がります。
■ラバーグリップとボディでトーンの違うバイカラー仕様（スレートグレー除く）
ラバーグリップを濃く鮮やかな色にすることで、グリップの存在感が増し既存品と違った印象を与えています。様々な楽しみ方をしていただける一本となっております。
uniball ZENTO フローモデル
■金属グリップの加工を変更し新たな質感へ
新たな表現としてグリップを既存品とは違うヘアライン加工にし、さらに溝をつけた仕様となっております。金属の質感をより感じられ、好みに合わせてお選びいただくことができます。
■淡くやさしいカラーを追加
淡くやさしい色合いの2色は、既存品の濃い色合いのボディに加えて、明るくかわいらしい印象でより多くの方に手に取っていただきやすくなっております。
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2212/115789/115789_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/115789/115789_web_2.png
※ 商品に関するお問い合わせは「三菱鉛筆お客様相談室」でお受けしています。
フリーダイヤル ０１２０－３２１４３３
本件に関するお問合わせ先
〈報道関係 お問い合わせ先〉
三菱鉛筆株式会社 経営企画部 広報グループ
ＴＥＬ ０３－３４５８－６２２２
ＦＡＸ ０３－３４５８－６２１７
