『ドラゴンポーカー』でチャレンジダンジョン「覚醒の超獣人」を8月18日（月）より開催！解き放たれし超獣へ再び挑め！

