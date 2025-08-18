『Planet Party Time（星のパーティータイム）』、gamescom 2025に出展決定！会場限定の試遊とノベルティ配布を実施

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase GamesとUniverse X Studio（NetEase Games傘下ThunderFire所属）は、新作基本プレイ無料タイトル『Planet Party Time（星のパーティータイム）』が、ドイツ・ケルンで開催される世界最大級のゲームイベント「gamescom 2025」に出展することを発表しました。

来場者はHall 10.1のE055ブースにて、世界初のオフライン試遊を体験できるほか、イベント限定のノベルティを入手するチャンスもあります。会期は2025年8月20日（水）から24日（日）まで。『Planet Party Time』は2026年にPC向けにリリース予定です。

『Planet Party Time』ゲーム概要

『Planet Party Time』は、パーティーゲームとソーシャルシミュレーション＆マネジメント要素を融合させた新しい体験を提供するゲームタイトルです。自分だけの立方体惑星をデザイン・建築・育成することができ、最大32人で楽しめる120種類以上のミニゲームにも挑戦可能。

プレイヤーはエイリアン恐竜「ディノ」となり、荒廃した惑星を銀河社会のハブとして発展させることを目指します。豊富な建築パーツを使い、地形や浮遊島を自由にカスタマイズ。釣り、農業、虫捕り、ペット育成など、スローライフ要素も充実しています。

さらに、ゲーム内エディターを使って自作ミニゲームを制作・共有でき、他のプレイヤーが作った新しいコンテンツを毎日楽しむことが可能です。ムービーモードでは、プレイ動画やハイライトシーンを簡単に編集してSNSに共有できます。

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

