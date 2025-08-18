EPDM防水膜の世界市場2025年、グローバル市場規模（1mm厚、1.2mm厚、1.5mm厚）・分析レポートを発表
2025年8月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EPDM防水膜の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、EPDM防水膜のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、EPDM防水膜市場の世界的な動向、成長要因、技術革新、地域別動向、企業戦略を網羅的に分析したものです。EPDM防水膜は、軽量で耐候性に優れた単層の防水材料であり、近代的な建築物において高性能な防水ソリューションとして評価されています。2023年の世界市場規模は18億8,920万米ドルと推定されており、2030年には25億8,700万米ドルに達すると予測されています。2023年から2030年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.6％です。
________________________________________
【EPDM防水膜の概要と市場の特徴】
EPDM（エチレン・プロピレン・ジエンモノマー）防水膜は、単層構造で高い柔軟性と耐候性を備えた合成ゴム素材で構成されています。この製品は屋根、基礎、地下構造物、貯水池など多岐にわたる防水用途に適しており、近年では環境対応建築にも多く採用されています。完全防水を実現する製品として、さまざまな厚みに応じたタイプが提供されており、最も一般的なものは1mm、1.2mm、1.5mmの厚さです。
EPDM防水膜はその長寿命性、メンテナンスの容易さ、施工の簡便性から、従来のアスファルト系材料やPVC防水膜などに代わる次世代素材として市場での需要が拡大しています。
________________________________________
【産業構造とセグメント別分析】
市場は以下の2軸で分類されています。
■ タイプ別
● 1mm
● 1.2mm
● 1.5mm
● その他
■ 用途別
● 産業用途
● 商業用途
● 住宅用途
産業用途では主に工場や倉庫などの大型屋根面への採用が中心であり、高耐久性が重視されます。商業用途ではショッピングセンターや公共施設での採用が進んでおり、施工スピードと美観性がポイントとなります。住宅用途では新築およびリフォーム市場での導入が増加しており、EPDM防水膜の施工しやすさが評価されています。
________________________________________
【地域別市場動向】
地域別の市場分析では、以下の傾向が明らかになっています。
● 北米およびヨーロッパでは、政府による環境基準の厳格化やエネルギー効率に対する意識の高まりを背景に、持続可能な建築資材としてEPDM防水膜の需要が堅調に拡大しています。
● **アジア太平洋地域（特に中国）**は、市場の最大成長エリアとされており、住宅・商業施設の新築ラッシュ、製造基盤の強化、建築材料の品質向上により、市場拡大が続いています。
● 中南米・中東アフリカ地域では、インフラ整備の進展とともに、商業施設・公共事業への導入が加速しています。
________________________________________
【市場の成長要因と技術的動向】
市場拡大の背景には、以下のような要因があります。
● 建設業界の持続的な成長と老朽建物の修繕需要
● 環境性能を重視するグリーンビルディングの普及
● 耐久性・耐紫外線性・耐薬品性などの性能の高さ
● メンテナンスコストの低減
技術的には、断熱一体型シートや自己粘着式タイプ、高反射白色EPDM膜などの革新が進んでおり、建築物のエネルギー効率を高めるソリューションとして注目されています。また、製品の接合や溶着技術における改善も進んでおり、施工性のさらなる向上が期待されています。
