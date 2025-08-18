こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】SIVELIAの個展「VEIL」を9月16日（火）より開催。マットブラックに塗装されたカスタムフィギュアを展示。
《Anarcho Trooper HUGE Statue》630×260×210mm Plastic,Resins,Metal and Wood 2025年
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都髙島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、店内アートウォールにて、SIVELIAの個展「VEIL」を2025年9月16日（火）～10月5日（日）の期間に開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49202-0958440814.html
概要
カスタムフィギュアアーティストとして活動するSIVELIAは、壊れたおもちゃやビンテージフィギュアなどを組み合わせた立体コラージュに、独自のデザインを施しオリジナリティあふれる作品を制作しています。それらの作品群は、仕上げにシグネチャーカラーであるマットブラックで塗装し完成させています。
京都での初個展となる本展は、この最終工程から、覆面、覆い隠すという意味の「VEIL」と題し、立体作品だけでなく手描きの平面作品を合わせて展示します。黒く覆われた、少し風変わりでブラックジョークが込められた作品群をお楽しみください。
販売について
展示作品は、会場にて9月16日（火）10：00より販売開始。
アートののECプラットフォーム「OIL」では、2025年9月16日（火）10：00～10月5日（日）17：00の期間に販売します。
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アーティストプロフィール
SIVELIA
新潟県出身。
壊れたオモチャや不要になった素体を収集し, 加工し再構築する立体コラージュの手法でカスタムフィギュアを製作。自身が影響を受けてきたカルチャーをカスタムのデザインに取り入れている。
統一されたマットブラックカラーがSIVELIA の作品特徴でもある。またフィギュアと並行してモノトーンカラーのペインティング平面作品を制作。自身が好むカルチャーアイコンやモチーフ等を細筆のみを使用し描いている。
展示詳細
SIVELIA「VEIL」
会期｜2025年9月16日（火）～10月5日（日）
時間｜10：00～20：00 ※最終日のみ17：00閉場
会場｜京都 蔦屋書店 6F アートウォール ※BURUMORIの個展「DULL」を同時開催
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49202-0958440814.html
京都 蔦屋書店
京都髙島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00～20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00～22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabookshttps://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp