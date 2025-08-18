【東京都主催】第2回ソーシャルファームセミナー「飲食店経営における多様な人材の活用」を開催！

東京都産業労働局

ソーシャルファームとは、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、様々な理由により就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことです。

東京都は、ソーシャルファームを社会に広げていくため、全国で初めて条例を制定し、東京都認証ソーシャルファームの創設や活動の促進に取り組んでいます。

本セミナーでは、東京都が認証したソーシャルファーム事業者等に登壇いただき、障がいのある方・引きこもり経験がある方・ひとり親の方・刑余者などで、さまざまな理由から働くことに困難を抱えている方の雇用・定着・育成、個々の従業員の強みを活かす経営等のお話を通じて、誰もが活躍できる社会やこれからの企業経営のあり方等について考えます。

昨今の人材不足等、経営課題の解決への糸口も見つかるかもしれません。是非ご活用ください！

令和7年度は、ソーシャルファーム普及啓発のためのセミナーを5回開催いたします。

第2回は、東京都が認証したソーシャルファーム事業者である株式会社プライズ 代表取締役 本橋 厚哉 氏に登壇いただき、飲食店経営の中でソーシャルファームに取り組んだ理由、その中での困難やそれをいかに乗り越えたかについてもお話しいただきます。

ゲストスピーカーには、株式会社物語コーポレーション 経営理念推進・Diversity＆Inclusion本部 人財応援部 國分 淳志 氏、TOKYO創業ステーション プランコンサルタント 牟田 実 氏のお二人に登壇いただきます。

國分氏からは、障害者をはじめとした多様な人材の活躍、その方たちのサポートと経営の両立について、牟田氏からは、飲食店の開業に向けて必要な準備や知識、ソーシャルファームにおける飲食店立上げなどについてお話しいただく予定です。

セミナーの後半では、登壇者によるクロストークセッションや参加者も含めたグループディスカッションにより、ソーシャルファームについてより深く学ぶことができます。

ぜひご来場ください。

開催概要

飲食店経営における多様な人材の活用

開催日時

2025年9月8日（月）13:00～（12:30受付開始）

セミナー 13:00 ～

交流会 15:40～16:40



開催会場

町田市文化交流センター ホール

東京都町田市原町田4丁目1番14号 町田市文化交流センター6F

定員

20名

※当日参加いただいた方には、アーカイブ配信もございます。

主催

東京都

来場対象者

飲食店経営者・飲食店オーナー・飲食店開業予定者・その他本テーマに関心のある方など

※企業の方は、業種を問わずご参加いただけます。

参加費

無料

登壇者

都 認証事業者

株式会社プライズ 代表取締役 本橋 厚哉 氏

ゲストスピーカー

株式会社物語コーポレーション 経営理念推進・Diversity＆Inclusion本部

人財応援部 國分 淳志 氏

TOKYO創業ステーション

プランコンサルタント 牟田 実 氏

MC

元テレビ東京アナウンサー 赤平 大 氏

申込方法

以下URLからお申込みください。 （お申込み締切9月5日（金））

URL：https://www.social-firm-seminar.tokyo/

＜今後のスケジュール＞

・第3回の開催は10月以降を予定しています。

随時更新してまいりますので、公式サイトでの発表をお待ちください。

※どちらのセミナーも参加は無料です。

詳細は公式サイトをご覧ください。

認証事業者等へのインタビュー動画、就労体験などのレポートも続々更新中です！

URL：https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-social-firm-action/

お問い合わせ

東京都ソーシャルファームアクション運営事務局

TEL：03-3233-8395（受付時間 平日10:00～17:00）

Email： socialfarm@ad-nikko.co.jp