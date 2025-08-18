兵庫県 神戸市 有馬温泉の高級料亭旅館「 欽山 」　コロナ禍より４期計画の改装を経て全客室がリニューアルオープン

株式会社欽山

株式会社欽山(兵庫県神戸市北区有馬町1302-4 代表取締役：小山嘉昭)は、有馬温泉の高級料亭旅館「欽山」の西館客室棟3フロア19室のうち【新基準客室】2室(貴賓室「貴舟・吉兆」)を除く、

【数寄屋造り客室】17室のリニューアルが完了し、令和7年8月8日に全館営業を開始しました。

令和2年の緊急事態宣言発出直後より計画を開始し、5年超の歳月を経て全客室のリニューアルが完成。

令和4年４月に 【新基準客室】「西館 銀泉半露天貴賓室 吉兆」、

令和4年10月に【新基準客室】「東館 銀泉半露天特別室」12室 、

令和6年11月に【新基準客室】「西館 銀泉露天貴賓室 貴舟」がリニューアルオープンしており、

40室あった客室を31室にダウンサイジングして、この度全ての客室がリニューアルされました。

西館数【寄屋造り客室】貴賓室「扶桑」

日本の建築様式の一つである「数寄屋造り」は、素材の持つ自然の風合いを生かした質素かつ洗練された意匠を特徴とします。

今回のリニューアルでは「数寄屋造り」の意匠を活かしつつ、水廻りを中心に「清潔感」「快適性」を重視し、洗面台及びトイレに最新の衛生器具を導入しました。

バリアフリー化への一歩としてトイレの段差を解消し、二間タイプの客室にはツインベッドを導入。

水屋もご満足いただけるドリンクメニューをフリーでご用意したミニバーに更新しております。

「洗練された時空間」をテーマに、近未来の日本旅館あり方を創造しました。

西館【数寄屋造り客室】貴賓室「緑衫」洗面室西館【数寄屋造り客室】特別室「蓬莱」トイレ西館【数寄屋造り客室】7階客室「渡月」ベッドルーム西館【数寄屋造り客室】6階二間角客室「喜撰」ミニバー

◆◆◆◆◆リニューアル概要◆◆◆◆◆

■リニューアル箇所

西館6階客室:9室・7階客室:4室・8階客室:4室・8階客室前廊下・各配膳室・ロビー＆宴会場トイレ



■客室設備備品

・ 次世代型マルチ機能付き音声認識ベッド「シモンズ シムレスト」(7階二間客室・8階貴賓・特別室)

シモンズ製ツインベッド(6階二間客室・6階和洋室)

スマートテレビ・高速Wi-Fi・ Bluetooth対応サブウーハー内蔵サウンドバー(8階貴賓・特別室)

加湿空気清浄機・コーヒーメーカー・ミニバー＆冷蔵庫[フリー]・ケトル

ドライヤー「Refa」又は「Dyson」・浴衣・パジャマ(8階貴賓・特別室)・アメニティー



■客室タイプ

・西館貴賓室(15畳＋6畳・書院・茶室・控の間・広縁・檜風呂・坪庭) １室【定員４名】

・西館貴賓室(12.5畳＋6畳・書院・ベッドルーム・控の間・広縁・檜風呂・坪庭) １室【定員４名】

・西館特別室(12.5畳・書院・ベッドルーム・控の間・広縁・大理石浴室) ２室【定員４名】

・西館7階客室(12.5畳・ベッドルーム・控の間・広縁)３室【定員4名】

・西館7階客室(15畳・控の間・広縁)１室【定員4名】

・西館6階二間角客室(12畳・ベッドルーム・控の間・広縁)２室【定員４名】

・西館6階和洋室(8畳・ベッドルーム・リビングルーム)１室【定員４名】

・西館6階二間客室(12畳～13.5畳・ベッドルーム・控の間・広縁)３室【定員４名】

・西館6階一間客室(12.5畳＋6畳又は15畳・控の間・広縁)３室【定員４名】



■宿泊料金(1泊2食付、諸税・サービス料込、平日／お一人様の料金)

[2名様1室] [3名様1室] [4名様1室]

・西館貴賓室 93,650円 80,450円 73,300円

・西館特別室 77,150円 68,350円 61,200円

・西館7階客室

・西館6階二間角客室 68,350円 60,650円 55,700円

・西館6階和洋室

・西館6階二間客室 60,650円 52,950円 48,000円

・西館6階一間客室 58,450円 51,300円 46,900円



■チェックイン／チェックアウト

15:00 ／ 12:00



■西館・数寄屋造り客室 特設サイト

https://www.kinzan.co.jp/info/news/27859/



■お電話でのご予約 お問い合わせ

078-904-0701（受付時間 9:00～21:00)

春の料理一例夏の料理一例秋の料理一例冬の料理一例特選秋懐石松葉蟹尽くし懐石朝食一例



◆◆◆◆◆【有馬温泉 欽山について】◆◆◆◆◆



創業昭和４年、四季折々の懐石料理と名湯有馬の金泉・銀泉がお楽しみいただける数奇屋の佇まいが美しい、有馬を代表する高級料亭旅館です。

風情あふれる有馬のいで湯、きめ細やかなおもてなしの心、そして旬の素材を活かした懐石料理が自慢です。

創業当時よりお料理に重きをおき、食材については厳選されたその日その日の良質な食材を仕入れるため、新鮮な旬の食材のみ使用しています。食材が新鮮であるので、お客様のお食事時間に合わせて調理を開始し、出来立てのお料理を一品一品お召し上がりいただいております。

量より質をモットーに、瀬戸内の魚介に特選黒毛和牛、産地直送の旬の素材を一品一品で完結するのではなく、一献の流れとして愉しんでいただけますよう、全体のバランスに気を配っております。

当館に連泊されるお客様や、月に何度もお越しくださるお客様には、ご希望がない限り同じお料理をお出しすることはなく、いつでも新鮮な感動を味わっていただけますよう創意工夫を凝らしております。

また苦手な食材がございましたら、お客様お一人お一人に対応させていただいております。

ご朝食では、お米を白御飯又は三種類の御粥から、焼き魚は三種類から、卵料理も三種類の調理法からお選びいただいております。全十四品の料亭旅館ならではの和定食をお楽しみください。

日本古来の宿泊文化である旅館を継承するため、夕朝食はお部屋食にこだわり、一品ひとしな、温かいお料理は温かいうちに、冷たいお料理は冷たいうちに、お客様のお部屋まで丁寧に専属の仲居がお運びさせていただいております。（料亭プラン・グループ団体プランを除きます。）

従業員が心身ともに健康な状態でお客様をお迎えできるよう週2日を基本に休館日を設け、館内も常に清潔で快適であるように修繕や徹底清掃を行っております。

ミシュランガイドでは兵庫県の旅館で唯一「一つ星」と評価され、豪華で最高級の快適な旅館を表す「五つ屋根」としても高い格付けをいただきました。

また、誠に勝手ながら、春・夏・冬休み期間並びに特定期間を除き、小学生以下のお子様（乳・幼児を含む）のご入館をお断りしております。



・所 在 地：〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1302-4

・施設規模：客室数３１室 収容人数 １３０名

・施設設備：温泉(金泉)大浴場「つづみの湯」「花の湯」

宴会場「吉祥(2分割)」「聚楽(2分割)」「光悦」

ｺﾝﾍ゛ﾝｼｮﾝﾙｰﾑ「福寿」・完全個室料亭「花海棠(6個室)」・エステサロン・売店「花小路」

喫茶＆バー「フォーシーズンズ」・カラオケバー「モンドール（一般席・貸切ルーム）」

・利用時間：チェックイン15：00 ・ チェックアウト12:00

・アクセス：神戸電鉄 有馬線 「有馬温泉」駅より徒歩３分

・Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.kinzan.co.jp

・電話番号：078-904-0701（代表）

・経営企業：株式会社欽山



【経営理念】

「私達は常に全てに対して積極的にチャレンジします。」

私達はお客様のお一人おひとりを大切にし、日本古来のおもてなしの技術を通じて「安心」と「快適」そして「高い満足感」をお客様にご提供するとともに、地域社会および取引業者様に貢献します。

そして私達はお客様と共に幸せになります。