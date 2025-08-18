株式会社grabss、V.LEAGUE WOMEN所属「カノアラウレアーズ福岡」とゴールドパートナー契約締結のお知らせ

株式会社grabss

スポーツイベント特化の電子チケット販売サービス「MORE TIGET（モアチゲット）」（ https://more.tiget.net/ ）を運営する株式会社grabss（グラブス／本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長：下平誠一郎、以下「当社」）は、V.LEAGUE WOMEN所属「カノアラウレアーズ福岡」を運営する株式会社カノア（本社：福岡県田川郡福智町、代表取締役：中村恭輔、以下「カノアラウレアーズ福岡」）とゴールドパートナー契約を締結いたしました。

◼️スポーツチームの声を集めて進化する「MORE TIGET」

「MORE TIGET（モアチゲット）」は、スポーツイベント特化の電子チケット販売サービスとして、全国のスポーツチームやイベント主催者様の声と当社の技術力を掛け合わせながら開発が進められています。既にスタジアムやアリーナ、体育館や競技場などで開催されるさまざまなスポーツジャンルに対応し、指定席、シーズンチケット、招待券、限定チケット、クーポンコードなど、柔軟な販売が可能です。

MORE TIGETは単なるチケット販売サービスにとどまらず、取得した来場者データの分析やファンマーケティングのサポートも提供しています。スポーツチーム・クラブの収益最大化やファンエンゲージメント向上に向けた施策を支援し、より効果的なスポーツDXを実現します。

◼️株式会社grabss 代表取締役会長兼社長 下平 誠一郎のコメント

私の地元である福岡に根ざしたプロバレーボールチームが「スポーツの力」で地域を盛り上げ、未来の世代に夢や希望を与えようと活動している姿に共感し、このたびゴールドパートナーとしてご一緒させていただきます。私たち株式会社grabssは、「最高の体験を届けて 最高の体験をしよう」をビジョンに掲げ、エンタメやスポーツに関わるすべての方々と共に、心に残る瞬間を創出していきたいと考えております。カノアラウレアーズ福岡様とファン・サポーターの皆様に、より豊かな観戦体験と繋がりを提供できるよう、全力で取り組んでまいります。

■カノアラウレアーズ福岡について

カノアラウレアーズ福岡（運営会社：株式会社カノア）は、V.LEAGUEに所属する女子バレーボールチームです。

福岡県福智町をホームタウンとし、スポーツと地方創生の融合による新たな地域活性モデルを目指しています。選手一人ひとりの自由と幸福を尊重し、バレーボールを通じて感動と夢を届けるクラブとして、SVリーグ昇格を目標に活動中です。

カノアラウレアーズ福岡 公式サイト

https://www.kanoa-vb.com/

■「MORE TIGET (モアチゲット)」

MORE TIGETは、スポーツチームの試合運営・イベント運営に必須の機能をそろえた、スポーツイベント特化のチケット販売サービスです。指定席やシーズンパス、招待券、ファンクラブ限定チケットなど、あらゆるチケット形式に対応可能で、幅広いスポーツジャンルに適用できます。また、来場者データやアンケートの取得・可視化が可能で、新規ファン獲得やプロモーション施策の強化に役立つ分析を簡単に実現。さらに、専任スタッフが券売から販売支援、データ活用まで一貫してサポートし、チームのスポーツDXと成功を支援します。



【サービス概要】

名称 ： MORE TIGET (モアチゲット)

開始日 ： 2024年9月2日

URL ： https://more.tiget.net/

サービス紹介資料： https://bit.ly/moretiget



【主な導入実績】

＜サッカー／フットサル＞

横浜FC／クリアソン新宿／アトレチコ鈴鹿／ニッパツ横浜FCシーガルズ／スフィーダ世田谷／YSCCフットサル／湘南ベルマーレフットサルクラブ／流通経済大学サッカー部／桐蔭横浜大学サッカー部



＜野球＞

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ／栃木ゴールデンブレーブス／埼玉武蔵ヒートベアーズ／茨城アストロプラネッツ／山梨ファイアーウィンズ／神奈川フューチャードリームス／美唄ブラックダイヤモンズ／KAMIKAWA・士別サムライブレイズ／石狩レッドフェニックス／別海パイロットスピリッツ



＜その他＞

ルリーロ福岡（ラグビー）／PANCRACE（総合格闘技）／横浜GRITS（アイスホッケー）

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp