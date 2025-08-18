こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】空輸ならではのスピードを活かし、収穫から数時間で味わう朝採れ完熟イチジクを使用した限定タルト
～兵庫県川西市とJALの協力で実現した旬の美味しさをお届け～
販売期間：2025年8月25日(月)～9月7日(日)のうち延べ7日間で限定販売
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」にて、兵庫県産の完熟イチジクを、早朝に収穫したその日のうちに空輸で直送し、タルトに仕立てて販売いたします。本企画は、川西市特産物イベント実行委員会、川西市、JA兵庫六甲、日本航空株式会社（JAL）の協力により、地域産業振興を目的として2019年から継続して行っている取り組みで、今年で7年目を迎えます。収穫からわずか数時間で味わえる、旬の瑞々しさと香りをお楽しみいただけます。期間は、2025年8月25日(月)から9月7日(日)のうち延べ7日間で、グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店の都内3店舗限定で販売いたします。
兵庫県川西市特産のイチジク「朝採りの恵み」は、完熟した果実のみを早朝に収穫し、朝早くに出荷され、その日のうちに店頭に並ぶのが特徴です。完熟で収穫するため実がやわらかく、日持ちしないため、これまでは阪神間の限定された地域のみで流通していましたが、2019年よりJALの空輸によるスピードを活かして、その日の朝収穫したイチジクをその日のうちにタルトに仕上げてキルフェボンの都内の店舗限定で販売しております。
～商品情報～
商品名「兵庫県川西産イチジク “朝採りの恵み” とチョコレートクリームのタルト」
木で完熟し、一番美味しい状態で収穫された朝採りのイチジク。その日のうちに空輸し、なめらかなチョコレートクリームと合わせてタルトに仕上げました。完熟のため日持ちがせず、限定された地域でのみ流通してきた希少なイチジクです。濃厚でフレッシュな味わいをお楽しみください。
【価 格】 piece \1,296 / whole (25cm) \12,960
※全て税込み/カフェ利用の場合は税率が異なります。
【販売期間】 2025年8月25日(月）～9月7日(日) のうち延べ7日間で限定販売
【販売店舗】 キル フェ ボン グランメゾン銀座/青山/東京ドームシティ店
【関連URL】 https://www.quil-fait-bon.com/menu/detail.php?tsp=1&tmn=142602
※雨天の場合はいちじくの収穫が出来ないため販売はありません。
※銀座店・青山店は14時30分頃、東京ドーム店は18時頃の販売予定です。
※その日の販売状況や販売開始時間についてはInstagramのストーリーズにてお知らせいたします。
<キルフェボン公式Instagram＞ https://www.instagram.com/quilfaitbon_official/
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
