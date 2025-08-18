【夫婦の営み】するタイミングは平日？週末？満足していない人の割合は？──既婚男女3,000人にアンケート調査：第2報
既婚者向けマッチングアプリ「既婚者クラブ」のユーザーを対象に、株式会社リンクス（東京都港区）は、全国の20歳～59歳の既婚男女3,000人を中心に「夫婦の営み」に関するアンケート調査を実施しました。
第2報となる今回は、「夫婦の営みはいつ行われているのか」「結婚前後で頻度に変化はあったのか」「満足度はどれくらいか」を中心に、夫婦のリアルな一面を掘り下げます。
■夫婦の営み、タイミングは「週末の夜」が最多
第1報で「夫婦の営みがある」と回答した男女1,360人（男性729人・女性631人）に、営みのタイミングについて尋ねたところ、最も多かったのは以下の通りです。
・「週末の夜」：574人（42.21％）
・「平日の夜」：232人（17.06％）
夜間に集中しており、特に仕事が休みの週末にパートナーと過ごす時間を設けている人が多いようです。
日常の疲れが少ない分、余裕を持って向き合えるのが週末なのかもしれません。
＜自由記述による回答例＞
・「その都度」（熊本県・59歳・男性）
・「子どもがいない時」（京都府・43歳・女性／千葉県・55歳・男性）
・「気分次第」（大阪府・45歳・男性）
・「毎晩」（和歌山県・48歳・女性）
・「決まっていない。夜が多い」（北海道・42歳・男性）
「決まったタイミングはない」といった柔軟なスタンスの回答も複数見られました。
■結婚前後で、営みの頻度はどう変わった？
同じく1,360人に対し、結婚前と後で夫婦の営みの頻度が変わったかを聞いたところ、次のような結果となりました。
・「減った」：871人（64.04％）
・「変わらない」：404人（29.71％）
・「増えた」：85人（6.25％）
半数以上が「減った」と実感しており、特に男性は「減った」と回答する割合がやや高くなっています。
＜年代別の傾向＞
年代が上がるほど「減った」と感じている人の割合が高く、20代と50代の間には約22％の差が出ています。
一方で、どの年代にも「増えた」と感じる人が一定数おり、50代でも20人（4.58％）が「増えた」と回答しています。
■夫婦の営み、満足していますか？
次に、現在の夫婦の営みに対してどれくらい満足しているかを尋ねました。
・「とても満足」：195人（14.34％）
・「まあまあ満足」：537人（39.49％）
→ 合計732人（53.83％）が「満足」と回答
・「どちらとも言えない」：423人（31.1％）
・「やや不満足」＋「不満足」：205人（15.07％）
およそ半数以上が満足している一方で、不満を感じている人も1割超にのぼりました。特に男性側に不満の声が多く、より積極的な関係性を望んでいる傾向がうかがえます。
■年代別「満足度のピーク」
若年層は満足度が高い一方で不満率も高く、満足・不満が二極化しやすい傾向があることが分かります。
反対に50代は「どちらとも言えない」が最多で、営み自体に対する価値観の変化も考えられます。
■まとめ
・「夫婦の営み」は主に夜間、特に週末の夜に行われている。
・結婚前後で営みの頻度が「減った」人が6割以上。
・満足している人は全体の半数以上だが、「不満」を感じている人も一定数存在。
・年代によって満足度の傾向は異なり、20代・30代は極端になりやすい。
【次回予告】
次回の第3報では、「子どもができてから夫婦の営みに変化があったかどうか」にフォーカス。
家庭環境の変化が、夫婦の関係性にどのように影響するのかを深掘りします。
【調査概要】
調査期間：2025年3月17日
対象者：全国の20歳～59歳以下の既婚男女
有効回答数：3,000（男性：1,494人・女性：1,506人）
年代構成：20代161人／30代525人／40代979人／50代1,335人
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用）
引用元データ：https://kikonclub.com/questionnaires/21
