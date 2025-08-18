【21LIVE】8月24日（日）より『The Last Summer Festival』開催！総額30万GOLD＆公式Webモデル出演権を手に入れよう！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月24日（日）より『The Last Summer Festival』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327201&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼Last Summerを盛り上げて／
Webモデル出演権＋総額30万GOLDをゲットしよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月24日（日）～8月30日（土）の1週間、21LIVEでは夏を締めくくる特別イベント『The Last Summer Festival』を開催します。
ROUND1で上位に輝いたライバーは21LIVE公式Webサイトの”画像&動画出演権”を獲得！
さらに総合TOP21には順位に応じて報酬GOLDを進呈し、5万GOLD達成者には特別称号バッジもプレゼント♪
2025年夏の最後のステージを、あなたの笑顔とパフォーマンスで彩りましょう！
＼ラウンド別プライズ／
▼ROUND1
【Web版モデル】
・1～8位：Web動画出演
・1～3位：Web画像出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327201&id=bodyimage2】
▼総合ランキング
・1～21位：順位に応じたGOLDをプレゼント＋21位に特別ボーナス！
・5万GOLD以上達成：称号バッジをプレゼント！
▼リスナーランキング
・1位：21オリジナル シーサーのぬいぐるみ（小）
・5万GOLD以上達成：ライバーとおそろいの称号バッジを贈呈！
━━★対象ギフト★━━
夏Fesギフト
8/24（日）0時より公開！
━━━━━━━━━━━
━━━━ ＼ 開催期間 ／ ━━━━
8月24日（日）～ 8月31日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━
※Round1はエントリーが必要です。
※総合ランキングは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327201&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327201&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼Last Summerを盛り上げて／
Webモデル出演権＋総額30万GOLDをゲットしよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月24日（日）～8月30日（土）の1週間、21LIVEでは夏を締めくくる特別イベント『The Last Summer Festival』を開催します。
ROUND1で上位に輝いたライバーは21LIVE公式Webサイトの”画像&動画出演権”を獲得！
さらに総合TOP21には順位に応じて報酬GOLDを進呈し、5万GOLD達成者には特別称号バッジもプレゼント♪
2025年夏の最後のステージを、あなたの笑顔とパフォーマンスで彩りましょう！
＼ラウンド別プライズ／
▼ROUND1
【Web版モデル】
・1～8位：Web動画出演
・1～3位：Web画像出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327201&id=bodyimage2】
▼総合ランキング
・1～21位：順位に応じたGOLDをプレゼント＋21位に特別ボーナス！
・5万GOLD以上達成：称号バッジをプレゼント！
▼リスナーランキング
・1位：21オリジナル シーサーのぬいぐるみ（小）
・5万GOLD以上達成：ライバーとおそろいの称号バッジを贈呈！
━━★対象ギフト★━━
夏Fesギフト
8/24（日）0時より公開！
━━━━━━━━━━━
━━━━ ＼ 開催期間 ／ ━━━━
8月24日（日）～ 8月31日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━
※Round1はエントリーが必要です。
※総合ランキングは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327201&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ