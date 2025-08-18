【21LIVE】あなたの魅力が輝く1週間！8月21日（木）より『配信ポイントが人気の証』開催！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月21日（木）より『配信ポイントが人気の証』を開催いたします。

21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　＼シルバーランク以上のライバー限定／
配信の熱量を“ポイント”に変えて、ファンに届けよう！
8月21日（木）～8月27日（水）の1週間、シルバーランク以上のライバーを対象に、『配信ポイントが人気の証』を開催します。

期間中に10万ポイント以上を達成した方には、ポイント数に応じて特別な「称号バッジ」をプレゼント！
さらに、ランキングTOP3に入賞したライバーには21LIVE限定オリジナルグッズも贈呈します。

称号はあなたの努力と人気の証。ファンとの絆を深めながら、自分らしい配信でポイントを集めましょう！

＼配信ポイントUPのコツ／
配信ポイントは、リスナー数やコメント、ハート、ギフトの送信数に応じて加算されます。
また、同時視聴者数や継続的な視聴時間でも配信ポイントが上がります。

さらに顔出し配信なら配信ポイントが20％アップ！
※顔出し配信のマスク着用OK

▼注目のプライズ▼
◆21LIVEオリジナルグッズ
☆ランキング1位
・21オリジナル 麦わらの島人のクッション
・21オリジナル カードフォルダー
☆ランキング2～3位
・21オリジナル カードフォルダー


◆人気ライバーの称号バッジ
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！

☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号

☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
8月21日（木）～8月27日（水）
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube 　 ： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
