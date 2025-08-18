【21LIVE】あなたの魅力が輝く1週間！8月21日（木）より『配信ポイントが人気の証』開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月21日（木）より『配信ポイントが人気の証』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327184&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼シルバーランク以上のライバー限定／
配信の熱量を“ポイント”に変えて、ファンに届けよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月21日（木）～8月27日（水）の1週間、シルバーランク以上のライバーを対象に、『配信ポイントが人気の証』を開催します。
期間中に10万ポイント以上を達成した方には、ポイント数に応じて特別な「称号バッジ」をプレゼント！
さらに、ランキングTOP3に入賞したライバーには21LIVE限定オリジナルグッズも贈呈します。
称号はあなたの努力と人気の証。ファンとの絆を深めながら、自分らしい配信でポイントを集めましょう！
＼配信ポイントUPのコツ／
配信ポイントは、リスナー数やコメント、ハート、ギフトの送信数に応じて加算されます。
また、同時視聴者数や継続的な視聴時間でも配信ポイントが上がります。
さらに顔出し配信なら配信ポイントが20％アップ！
※顔出し配信のマスク着用OK
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327184&id=bodyimage2】
▼注目のプライズ▼
◆21LIVEオリジナルグッズ
☆ランキング1位
・21オリジナル 麦わらの島人のクッション
・21オリジナル カードフォルダー
☆ランキング2～3位
・21オリジナル カードフォルダー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327184&id=bodyimage3】
◆人気ライバーの称号バッジ
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！
☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
8月21日（木）～8月27日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327184&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327184&id=bodyimage1】
