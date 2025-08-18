「直接」と「間接」のよいとこ取り：寛容な統合互恵が協力を安定させる鍵に

発表のポイント

・「直接互恵（以前自分を助けてくれたからお返しする）」と、「間接互恵（誰かを助けた“いい人”だから協力する）」の、二つの互恵性の統一理論構築に挑戦

・「相手の評判」と「自分自身の体験」の両方をもとに助けるかどうかを決める、新しい協力の仕組みをシミュレーションで検証

・「少しぐらい悪い評判があっても、実際に自分に害がなければ助ける」といった“寛容さ”をもった仕組みが、社会全体の協力を長く安定化

・本成果は、オンラインでの信頼づくりや、AIの判断のあり方にも応用可能

立正大学（本部：東京都品川区） 経営学部の山本仁志教授らの研究チームは、「人を助ける」という行動がどのように広がり続いていくのか、明らかにするための新しい仕組みを発見しました。研究成果は2025年8月7日に、英国Nature Publishing Groupのオンライン学術誌 Scientific Reports に掲載されました。

研究の背景

これまでの研究では、「以前自分を助けてくれたからお返しする（直接互恵）」か、「誰かを助けた“いい人”だから協力する（間接互恵）」のどちらか一方に注目することが多くありました。しかし、実際の社会では、人々はその両方を柔軟に使い分けていると考えられます。本研究ではこれら二つの互恵性を統合する「互恵性の統一理論」の構築に挑戦しました。

研究の内容と成果

今回の研究では、コンピュータシミュレーションを使って、「相手の評判」と「自分自身の体験」の両方をもとに助けるかどうかを決める、新しい協力の仕組みを検証しました。その結果、「少しぐらい悪い評判があっても、実際に自分に害がなければ助ける」といった“寛容さ”をもった仕組みが、社会全体の協力を長く安定させることがわかりました。

今後の展開と展望

インターネットやSNSが発達し、情報があふれる現代社会では、人のうわさや評判に基づいて判断する機会が増えました。一方で、誤解や間違った情報も多く、正しい判断が難しいこともあります。本研究は、「うわさだけで判断せず、自分の経験も大切にする」という考え方が、人を信じ、助け合う社会をつくる上で重要であることを示しています。このしくみは、オンラインでの信頼づくりや、AIの判断のあり方にも応用できるかもしれません。

【山本仁志教授のコメント】

人を助けることは、社会の土台です。でも、現実には『助けても損をするかも』『相手は信用できるのか』と悩むことも多いです。この研究では、少し寛容に、過去の評判だけでなく“自分の実感”を重視する仕組みが、協力を安定させることを示しました。人と人とのつながりが希薄になりがちな今だからこそ、こうした視点がより重要になると考えています。

論文情報

掲載誌： Scientific Reports

論文タイトル： Tolerant integrated reciprocity sustains cooperation in a noisy environment

著者： Hitoshi Yamamoto, Isamu Okada, Takahisa Suzuki

掲載日： 2025年8月7日（現地時間）

DOI： 10.1038/s41598-025-14538-3

掲載URL： https://doi.org/10.1038/s41598-025-14538-3