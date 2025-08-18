¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú21LIVE¡Û8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦¡ª～ÃÓÂÞ±ØÊÔ～¡Ù³«ºÅ¡ªÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬½¸¤Þ¤ë¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ë¥Ý¥¹¥¿ー·ÇºÜ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÆ£ »°ÃÎ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ÛURL: https://21.live ¤Ç¤Ï¡¢8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦¡ª～ÃÓÂÞ±ØÊÔ～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327179&id=bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡ÀÃÓÂÞ±Ø¤Ç¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡¿
¡¡21°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±Ø¹¹ð½Ð±é¤òÄÏ¤â¤¦¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦¡ª～ÃÓÂÞ±ØÊÔ～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç5ËüGOLD°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¡¢21°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿ー½Ð±é¸¢¤ò¿ÊÄè¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢GOLD³ÍÆÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²èÌÌ¤òºÌ¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ëver.¡×ÇØ·Ê¤ä¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ëver.¡×ÇØ·Ê¤ä¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¾Î¹æ¥Ð¥Ã¥¸¡Ö±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦¡ª～ÃÓÂÞ±ØÊÔ～¡×¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÃÓÂÞ±Ø¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
±Ø¥Ý¥¹¥¿ー½Ð±é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§Á°²ó¥Ý¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥×¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327179&id=bodyimage2¡Û
¡ä¡äÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ù±Ø¥Ý¥¹¥¿ー¥â¥Ç¥ë·ÇºÜ¸¢
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+1°Ì¡§¥»¥ó¥¿ー·ÇºÜ
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+2～5°Ì¡§Pickup·ÇºÜ
¡¡¡þ5ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+21°Ì°Ê¾å¡§¥Ý¥¹¥¿ー·ÇºÜ
¡ù¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¥´ー¥ë¥É¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡þ10ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¥·¥ë¥Ðー¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡þ5ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¥Ö¥í¥ó¥º¥Ð¥Ã¥¸
¡ä¡äRound1¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ù¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÇØ·Ê
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+1～3°Ì¡§¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.¡Ê²¦´§ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡þ20ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡þ10ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡À¡À¥ê¥¹¥Êー¥é¥ó¥¥ó¥°Æ±»þ³«ºÅ¡¿¡¿
¥ê¥¹¥Êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¡¢½Ì¾®ÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¡ÖB3¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢1～5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤Ç¥é¥¤¥Ðー¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¸ÂÄê¥Ð¥Ã¥¸¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿¨¬¨¬¨¬¨¬
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨Round1¡¦Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢»²²Ã¤Ï¥¨¥ó¥È¥êーÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ê¥¹¥Êー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï21LIVE¤ÎWebÈÇ¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WebÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327179&id=bodyimage3¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡¡¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram¡¡¡¡¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook¡¡¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/21live_info
YouTube¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327179&id=bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡ÀÃÓÂÞ±Ø¤Ç¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡¿
¡¡21°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±Ø¹¹ð½Ð±é¤òÄÏ¤â¤¦¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦¡ª～ÃÓÂÞ±ØÊÔ～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç5ËüGOLD°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¡¢21°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿ー½Ð±é¸¢¤ò¿ÊÄè¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢GOLD³ÍÆÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²èÌÌ¤òºÌ¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ëver.¡×ÇØ·Ê¤ä¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ëver.¡×ÇØ·Ê¤ä¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¾Î¹æ¥Ð¥Ã¥¸¡Ö±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦¡ª～ÃÓÂÞ±ØÊÔ～¡×¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÃÓÂÞ±Ø¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
±Ø¥Ý¥¹¥¿ー½Ð±é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§Á°²ó¥Ý¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥×¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327179&id=bodyimage2¡Û
¡ä¡äÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ù±Ø¥Ý¥¹¥¿ー¥â¥Ç¥ë·ÇºÜ¸¢
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+1°Ì¡§¥»¥ó¥¿ー·ÇºÜ
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+2～5°Ì¡§Pickup·ÇºÜ
¡¡¡þ5ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+21°Ì°Ê¾å¡§¥Ý¥¹¥¿ー·ÇºÜ
¡ù¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¥´ー¥ë¥É¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡þ10ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¥·¥ë¥Ðー¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡þ5ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¥Ö¥í¥ó¥º¥Ð¥Ã¥¸
¡ä¡äRound1¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ù¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÇØ·Ê
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®+1～3°Ì¡§¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.¡Ê²¦´§ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡þ30ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡þ20ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¡Ú¹ë²ÚÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡þ10ËüGOLD°Ê¾åÃ£À®¡§¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¥â¥Ç¥ëver.
¡¡¡¡¨¦Í¸ú´ü´Ö¡§8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡À¡À¥ê¥¹¥Êー¥é¥ó¥¥ó¥°Æ±»þ³«ºÅ¡¿¡¿
¥ê¥¹¥Êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¡¢½Ì¾®ÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¡ÖB3¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢1～5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤Ç¥é¥¤¥Ðー¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¸ÂÄê¥Ð¥Ã¥¸¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿¨¬¨¬¨¬¨¬
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨Round1¡¦Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢»²²Ã¤Ï¥¨¥ó¥È¥êーÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ê¥¹¥Êー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï21LIVE¤ÎWebÈÇ¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WebÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327179&id=bodyimage3¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡¡¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram¡¡¡¡¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook¡¡¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/21live_info
YouTube¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø