【21LIVE】8月20日（水）より『美肌応援プロジェクト』開催！ランキングTOP10に入賞で話題の「ヒト幹細胞コスメ5万円分相当」をプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では8月20日（水）より『美肌応援プロジェクト』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327176&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼TV紹介で話題沸騰中！／
TOP10入賞で高級スキンケアをプレゼント！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月20日（水）より『美肌応援プロジェクト』がスタートします。
テレビ番組でも紹介された、ヒト幹細胞コスメのパイオニア「ディレイア・シリーズ」が21LIVEに登場！
イベント期間中に、【LOVE】タブ内の対象ギフトを集めてランキングに入賞すると、豪華スキンケアセットをプレゼントします。
1位は総額5万円相当の「direia PREMIUM SPECIAL SET」！
エステサロン専売の本格スキンケアを、この機会にぜひ手に入れてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327176&id=bodyimage2】
＼プライズ詳細はこちら／
★ランキング1位：direia PREMIUM SPECIAL SET
・ステム リペア クレンジング
・ステム インテンス ローション EX ソーム
・ザ ステム マスク EX ソーム （4枚入）
・ステム アンペリティ ザ クリーム
・ステム プロテクト UV クリーム
★ランキング2位：direia PREMIUM COFFRET SET
・ステム リペア クレンジング
・ステム インテンス ローション EX ソーム
・ザ ステム マスク EX ソーム （30ml×1枚）
・ステム プロテクト UV クリーム
★ランキング3位：direia SKINCARE SET
・ステム リペア クレンジング
・ステム インテンス ローション EX ソーム
・ステム プロテクト UV クリーム
★ランキング4位
・ステム インテンス ローション EX ソーム
・ステム プロテクト UV クリーム
★ランキング5位
・ステム インテンス ローション EX ソーム
★ランキング6～7位
・ステム プロテクト UV クリーム
★ランキング8～10位
・ザ ステム マスク EX ソーム （30ml×1枚）
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
8月20日（水）～8月25日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327176&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称 ： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
プレスリリース詳細へ