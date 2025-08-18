【関内駅 徒歩3分】パーソナルジム『かたぎり塾 関内店』がスタート応援キャンペーンを実施！

caname株式会社

『綺麗なダイエット』などの事業コンセプトを軸に、全国で勢力的にフィットネスの普及に貢献しているパーソナルトレーニングジム『かたぎり塾関内店』にて（神奈川県横浜市中区不老町１丁目６－８ ポートサイドビル 4F）スタート応援キャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは2025年9月30日までとなります。

◆スタート応援キャンペーンの詳細◆

2025年9月30日までのご入会で 無期限トレーニングチケット1枚プレゼント！

(プラン入会の方のみ対象)

無料でのパーソナルトレーニング体験を実施。お客様の体力や目標に合わせたトレーニングプランを提供いたします。期間中にご入会いただいた方には無期限で使えるトレーニングチケットを1枚プレゼント！まずは無料体験予約が必要ですので、早めのお申し込みをおすすめします。

＜かたぎり塾関内店のご予約はこちらから＞

https://katagirijuku.jp/gyms/kannai(https://katagirijuku.jp/gyms/kannai)

・かたぎり塾について

かたぎり塾ロゴ｜トレーナーと塾生をあらわす２人の人（２つの三角）が二人三脚で健康な状態や理想の身体（赤丸）を目指すという意味が込もっており、私たちのフィットネスに対する姿勢が一目で伝わります

パーソナルトレーニングジムかたぎり塾は、2018年に1号店をオープンし「ボディマネジメントによって人々の生活を豊かにし、それらが生涯続くように小さな感動と拠り所を日々提供する」というミッションを実行するためにパーソナルジム運営をスタートしました。かたぎり塾では、当社認定トレーナーがお客様の指導にあたり、お客さまの体質・骨格・生活リズムや達成したい目標に合わせて、オーダーメイドのトレーニングメニューをご提供させていただいております。

・かたぎり塾 関内店の店舗情報

・パーソナルトレーニング料金案内

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/446_1_c9d107bc937d7a447fccbcff1622ae82.jpg?v=202508181026 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/446_2_d531b3e3762d25bc385be4654db6f165.jpg?v=202508181026 ]

＊全て税込みでの表示となります。

＊ペアは、ご家族・友人などと２名でパーソナルトレーニングを受けられるプランです。

・施設情報

◆ 完全個室

◆ ウォーターサーバー完備

◆ タオル、シューズ、ウェア無料貸出

◆ プロテイン無料提供

◆ コロナ対策徹底

・こんな方に選ばれているパーソナルジムです

（例）パーソナルジムかたぎり塾の店内風景

完全個室で、プロフェッショナルなトレーナーと１対１でトレーニングできるため、以下のような方に選ばれております。

◆ 痩せたいが１人で痩せられない

→ ２人３脚でトレーニング

◆ できるなら「綺麗」に痩せたい

→『続けられる、だから変わる 綺麗なダイエット』

◆ 科学的な知見をもとに身体を変えたい

→ 理学療法士監修の指導

◆ 効率良く最短で筋肉をつけたい

→ 機能解剖学や栄養学に立脚

◆ 理想の筋肉のつき方がある

→『望むだけ、筋肉を美しく。』

◆ 人目を気にせずに痩せたい・鍛えたい

→ プライベートな空間

◆ 大衆ジムに入会しているが続かない

→ 塾に通う習い事スタイル

◆ 大衆ジムは何とも言えない抵抗がある

→ ジムとトレーナーを独占

・「続けやすい価格で高品質」なパーソナルジムを目指して

運動や食事の指導１つひとつの理由や根拠を丁寧に解説するかたぎり塾のパーソナルトレーナー

従来のパーソナルジムといえば、高額な価格で、「２ヶ月で－10kg」といった短期間で急激なダイエットをするという特徴がありました。



しかし、このような短期集中ダイエットは、多くの場合リバウンドに繋がり、健康を損なってしまうことすらあります。



そのため、かたぎり塾は、パーソナルトレーニングのコンセプトとして『綺麗なダイエット』を掲げ、長期的な目線を重視した接客を徹底しています。加えて、理学療法士の監修を受けた研修を定期的に実施するなど、どこよりも健康に気を配った指導を追求し続けてきました。



そして、綺麗なダイエットを実現するため、かたぎり塾では無理なく運動を続けられるような金額を設定し、続けやすい価格の１回あたり4,950円～（月8回ペアトレーニングの場合）でマンツーマントレーニングサービスを提供しています。

また、かたぎり塾では、トレーナー陣の「親しい人と一緒にするトレーニングは楽しい」という実体験を踏まえてプランの中にペアトレーニングを用意し、より充実したパーソナルトレーニングを目指しています。

さらに、続けやすい価格なだけでなく、月に通う回数を回数券で調節しながら毎月かかる費用をさらに安い値段に調整し長く続けていただく工夫もあり、塾生の中には継続月数が1年を越えて通う人も多数存在しています。

そのほか、当社認定トレーナーから完全個室で指導を受けられる点も含め、多くのお客さまの支持を集めており、かたぎり塾のサービス満足度の高さがうかがえます。

▶︎https://katagirijuku.jp/gyms/kannai(https://katagirijuku.jp/gyms/kannai)

・会社概要

caname株式会社

〒151-0071

東京都渋谷区本町4-12-7泉西新宿ビル4F

◆ 代表取締役：伊藤健一郎

◆ 設立：2018年11月

◆ 資本金：1000万円

◆ コーポレートサイト：https://caname.co.jp/