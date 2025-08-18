【21LIVE】8月21日（木）限定『21LIVE Special Day』でオリジナルギフト制作権をゲットしよう！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月21日（木）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼月に一度だけの特典を手に入れよう！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月21日（木）は月に一度のスペシャルイベント『21LIVE Special Day』を開催します。
この日はライバーとリスナー、2つのランキングで豪華特典が用意されています。
ライバーランキングTOP3に入賞すると、専属デザイナーと一緒に自分だけの“オリジナルギフト制作権”を進呈。推しカラーやお気に入りのセリフ、愛するペットなど、あなたらしさを自由に表現可能です！完成した作品は21LIVE全ユーザーに公開されます。
さらに、リスナーランキング1位の方には「21カード5パック＋21カードフォルダー」の豪華セットをプレゼント！
ライバーとリスナーが共に楽しめる、この日限りのスペシャルイベントをお楽しみください。
▼プライズ詳細はコチラ！▼
＼ライバーランキング／
★オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト ×3個
ランキング2位：オリジナルギフト ×2個
ランキング3位：オリジナルギフト ×1個
※コイン設定やデザインの詳細は、入賞後に個別にご案内します。
＼リスナーランキング／
ランキング1位：21カード5パック＆21カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
8月21日（木）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
UR ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ：https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
