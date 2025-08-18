【ファッション×E-BIKE】COSWHEEL MIRAI 2025年モデルが2025年8月18日（月）より全国提携店舗で一般販売を本格スタート

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)の電動モビリティCOSWHEEL MIRAI 2025年モデル（電動バイク・電動アシスト自転車）が2025年8月18日（月）より全国提携店舗にて一般販売を本格スタートします。

同モデルは2025年1月10日（金）より先行予約販売を開始し、2025年8月18日（月）現在時点でシリーズ国内販売台数3,000台以上の人気機種です。注文台数が入荷台数を上回り、常に予約状態が続いておりましたが、ようやく在庫数を確保でき、安定的な供給が可能となりました。

また、同タイミングでCOSWHEEL MIRAIシリーズからチャイルドシート付電動アシスト自転車COSWHEEL MIRAI COMFORT＋をリリース。ファッショナブルな子乗せ電動アシスト自転車で、今までリーチできていなかった子育て世代のユーザー獲得を目指します。

全国ディーラー一覧：https://coswheel.jp/dealer/

COSWHEEL MIRAI COMFORT ＋ とは

【ファッション×E-BIKE】

乗るだけで非日常感を味わえるCOSWHEEL、チャイルドシート付モデルCOSWHEEL MIRAI COMFORT＋の登場で、日常にカッコよさを求める子育て世代のニーズに応えます。

チャイルドシートは、Urban Ikiのリヤシートを採用。安心と心地よさを両立したスタイリッシュなリアチャイルドシートとカッコいいCOSWHEELが融合します。

COSWHEEL MIRAI COMFORT＋は、8月18日（月）から税込220,000円で販売をスタートします。

COSWHEEL MIRAI シリーズとは

アメリカンスタイルのCOSWHEEL E-BIKEは、アメリカ・ヨーロッパを始め世界で10万人以上の方に愛されています。COSWHEEL MIRAIとして日本に上陸し、2022年クラウドファンディングサイトMakuakeでは、電動バイクカテゴリーとしてNo.１の応援購入総額1.94億万円を記録。ファットタイヤ電動バイクの先駆けとして人気を博しました。

※Makuake歴代ランキング参照（https://www.makuake.com/discover/most-funded）

COSWHEEL MIRAI 2025年Newモデル

COSWHEEL MIRAI S （電動バイク）スペック

モデル名：COSWHEEL MIRAI S

区分：原動機付自転車（原付1種モデル）

希望小売価格：198,000円（税込）

カラー：マットブラック/ピュアホワイト/スカイグレー

モーター出力：500W

ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ

タイヤサイズ：20”x4”

車両重量：約35kg

本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm

サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス

最高速度：約45km

バッテリー出力：48V/10Ah

充電時間：約3時間

航続距離：約30km

公道走行：○

スペック

COSWHEEL MIRAI COMFORT/COMFORT＋（電動アシスト自転車）

モデル名：COSWHEEL MIRAI COMFORT/COMFORT＋

区分 ：電動アシスト自転車

希望小売価格：198,000円（税込） *COMFORT＋：220,000円（税込）

カラー：マットブラック/ピュアホワイト/スカイグレー

モーター出力：500W

ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ

タイヤサイズ：20”x4”

車両重量：約35kg

本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm

サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス

最高速度：約24km

バッテリー出力：48V/10Ah

充電時間：約3時間

航続距離：約60km

公道走行：○

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのWeb会議に特化した「MAXHUB」やスマートリング「RingConn」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/