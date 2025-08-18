【8月23日 (土) 10時30分：銀座】無料マネーセミナーサービス「アットセミナー」が女性限定のマネーセミナーを開催！

◆セミナー内容

パワープランニング株式会社

・NISAとiDeCoの基本をおさらい

・NISA・iDeCoの商品選びのポイント

・リスクとリターンを考えた商品選び

・安心して運用を始めるためのステップ

講座名：いまさら聞けないNISA・idecoの商品の選び方教えます！

開催日：2025年8月23日 （土）10：30～12：00

会場：銀座セミナールーム

〒104-0061東京都中央区銀座4丁目１３-１１ 銀座M＆Sビル６F

お申込みはこちら :https://at-seminar.net/seminar/12580.html?lp=1&mid=Details_prtimes

◆講師紹介

株式会社ヒルズ 廣瀬 友二

全国で年間講演120件以上、年間1.000件以上の個別相談の依頼を受けるカリスマファイナンシャルプランナー。

現在フォロー中のお客様は4.000件以上。

「大変わかりやすい」「初めて聞いた内容だった」「今やるべき事がわかった」などの、多くの評価や、感謝の言葉をいただいています。

この女性向けマネーセミナーでは、「初めての方でもわかる資産運用の基礎知識」や、なかなかお金を貯められない方、投資をする資金がないという方でも、「明日からできる手法」をお伝えするので、お気軽に受講して頂けます。

◆こんな方におすすめ

・NISA・iDeCoを利用して資産運用を始めたいけれど、商品選びに迷っている方

・資産運用を始めたけど、どの商品を選べば良いかわからない方

・自分に合った運用方法や商品を選びたいと考えている方

・賢く運用して、将来のためにお金を増やしたい方

・NISAやiDeCoを使って効率よく資産形成を進めたい方

◆参加して得られること

・NISAとiDeCoを活用した資産運用の基本がわかる

・商品選びの際に必要なリスクとリターンのバランスを理解できる

・自分にぴったりの商品を選ぶためのコツが学べる

・NISA・iDeCoを最大限に活用するための具体的な方法がわかる

・資産運用をスムーズにスタートできる

講座名：いまさら聞けないNISA・idecoの商品の選び方教えます！

開催日：2025年8月23日 （土）10：30～12：00

会場：銀座セミナールーム

〒104-0061東京都中央区銀座4丁目１３-１１ 銀座M＆Sビル６F

申込みはこちら :https://at-seminar.net/seminar/12580.html?lp=1&mid=Details_prtimes

◆アットセミナーとは

アットセミナーは、金融分野に特化したセミナー情報サイトです。提携のある実力派講師を皆様にご紹介し、お金の知識を学ぶ機会を提供することで、多くの人に豊かな人生を送ってもらうことを目的としております。

日本全国の対面セミナーからオンラインセミナー、女性限定セミナーなど様々な形態で開催されるマネーセミナーを中心に、ご自身のニーズに合わせてお好きなセミナーに参加いただくことが可能です！

セミナーを見る :https://at-seminar.net/