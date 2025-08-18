≪ 昭和の味を銀座で。三代目女将監修「銀座 新潟屋」新コースが誕生≫ 昭和から続く伝統の味と現代の焼き鳥文化が融合した特別なコースをご賞味あれ
【創業77年 数々の美食家たちに愛され続けた 東十条の名店 『新潟屋』 】
この度、銀座7丁目の「銀座 新潟屋」では、新たなコースメニューをスタートいたします。このコースは、半世紀以上の歴史を誇る東十条の老舗「新潟屋」の三代目女将による特別な監修のもと誕生いたしました。
創業から新潟屋を知る三代目女将
昭和の味を知る女将が託す想い
東十条で愛され続ける「新潟屋」は、昭和の時代から地域の人々に『ただいま』と言いたくなる温かな味を提供してきました。その歴史と伝統を知り尽くした三代目女将が、現代の銀座という舞台で新たなる挑戦を決意。古き良き時代の味わいを大切にしながら、現代の洗練された焼き鳥文化と融合させた、まったく新しいコースを監修いたしました。
創業以来継承されたモツ煮は絶品
創業以来変わらぬ味 伝統のモツ煮
昭和から半世紀以上、東十条「新潟屋」で愛され続ける名物モツ煮。 創業以来一度も変わることのない秘伝の味付けと、 三代に渡って受け継がれた丁寧な仕込みが生み出す深い旨味。 厳選されたモツの部位と長時間煮込んだ濃厚なスープは、 時代を越えて愛される理由がここにあります。
■ 新コース：銀座 yaki 新潟屋【三代目】course
オープン価格限定：1名 10,000円（税込）
シンプルな料理こそ差が出やすい
古き良き伝統と現代焼き鳥の融合
女将監修 牛ステーキ
銀座の洗礼された空間が古きよき最高のひとときを
【コース内容】
■ 座付 鶏と牛のWスープ
■ 壱の串 霜降り牛タン串 京紅地鶏他二種
■ 前菜 東十条継承のレバ刺し
■ 名物 牛もつ煮込み
■ 弐の串 カシラ串 新潟屋特製味噌 他二種
■ 冷菜 女将こだわり スタミナ漬け
■ 強肴 女将監修 牛ステーキ
■ 箸休め 新潟屋 糠漬け
■ 食事 女将監修 タレカツ丼
■ 甘味 季節のアイス
※サービス料として別途10%頂戴します。
【店舗概要 「銀座 焼 ～yaki～ 新潟屋」】
電話：03-6263-9128
住所：東京都中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル 3階
アクセス：東京メトロ各線銀座駅 A3出口 徒歩3分
JR山手線新橋駅 徒歩5分
銀座駅から88m
東銀座駅から390m
営業時間
昼／11：30～14：00
夜／17：00～23：00
・総座席数：30席（全席禁煙）
新潟屋HP：https://yakitoriniigataya.com/
食べログURL：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13295590/
【店舗概要 ： 本店 新潟屋（東十条）】
電話：03-3914-6630
住所：東京都北区東十条2-14-18
JR京浜東北線「東十条駅」南口より徒歩3分
東十条駅から268m
食べログURL：https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13012327/
営業時間
昼／11：30～14：00
夜／17：00～23：00
【本件に関するお問い合わせ】
銀座 焼～yaki～新潟屋
電話：03-6263-9128
事業内容：飲食店経営