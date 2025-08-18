≪ 昭和の味を銀座で。三代目女将監修「銀座 新潟屋」新コースが誕生≫ 昭和から続く伝統の味と現代の焼き鳥文化が融合した特別なコースをご賞味あれ

有限会社やきとり新潟屋【創業77年 数々の美食家たちに愛され続けた 東十条の名店 『新潟屋』 】

この度、銀座7丁目の「銀座 新潟屋」では、新たなコースメニューをスタートいたします。このコースは、半世紀以上の歴史を誇る東十条の老舗「新潟屋」の三代目女将による特別な監修のもと誕生いたしました。

創業から新潟屋を知る三代目女将昭和の味を知る女将が託す想い

東十条で愛され続ける「新潟屋」は、昭和の時代から地域の人々に『ただいま』と言いたくなる温かな味を提供してきました。その歴史と伝統を知り尽くした三代目女将が、現代の銀座という舞台で新たなる挑戦を決意。古き良き時代の味わいを大切にしながら、現代の洗練された焼き鳥文化と融合させた、まったく新しいコースを監修いたしました。

創業以来継承されたモツ煮は絶品創業以来変わらぬ味 伝統のモツ煮

昭和から半世紀以上、東十条「新潟屋」で愛され続ける名物モツ煮。 創業以来一度も変わることのない秘伝の味付けと、 三代に渡って受け継がれた丁寧な仕込みが生み出す深い旨味。 厳選されたモツの部位と長時間煮込んだ濃厚なスープは、 時代を越えて愛される理由がここにあります。



■ 新コース：銀座 yaki 新潟屋【三代目】course

オープン価格限定：1名 10,000円（税込）

シンプルな料理こそ差が出やすい古き良き伝統と現代焼き鳥の融合

女将監修 牛ステーキ銀座の洗礼された空間が古きよき最高のひとときを

【コース内容】

■ 座付 鶏と牛のWスープ

■ 壱の串 霜降り牛タン串 京紅地鶏他二種

■ 前菜 東十条継承のレバ刺し

■ 名物 牛もつ煮込み

■ 弐の串 カシラ串 新潟屋特製味噌 他二種

■ 冷菜 女将こだわり スタミナ漬け

■ 強肴 女将監修 牛ステーキ

■ 箸休め 新潟屋 糠漬け

■ 食事 女将監修 タレカツ丼

■ 甘味 季節のアイス

※サービス料として別途10%頂戴します。

【店舗概要 「銀座 焼 ～yaki～ 新潟屋」】

電話：03-6263-9128

住所：東京都中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル 3階

アクセス：東京メトロ各線銀座駅 A3出口 徒歩3分

JR山手線新橋駅 徒歩5分

銀座駅から88m

東銀座駅から390m

営業時間

昼／11：30～14：00

夜／17：00～23：00

・総座席数：30席（全席禁煙）

新潟屋HP：https://yakitoriniigataya.com/

食べログURL：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13295590/

【店舗概要 ： 本店 新潟屋（東十条）】

電話：03-3914-6630

住所：東京都北区東十条2-14-18

JR京浜東北線「東十条駅」南口より徒歩3分

東十条駅から268m

食べログURL：https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132304/13012327/

営業時間

昼／11：30～14：00

夜／17：00～23：00

【本件に関するお問い合わせ】

銀座 焼～yaki～新潟屋

電話：03-6263-9128

事業内容：飲食店経営