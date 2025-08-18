VVDN、GGS Engineeringを買収し、自動車、医療機器、航空宇宙産業におけるER&D（エンジニアリングおよび研究開発）分野のポートフォリオを拡大





インド・グルグラム, 2025年8月18日 /PRNewswire/ -- ソフトウェア、製品エンジニアリング、電子製造サービスおよびソリューションを世界的に提供するVVDNテクノロジーズは本日、自動車、医療機器、航空宇宙産業向けの高度なER&Dサービスを提供する有力なエンジニアリングソリューション企業であるGGS Engineering Servicesを買収したと発表しました。

今回の買収により、VVDNは機械設計、解析、シミュレーション、バーチャル製造、技術文書作成において20年の経験を有するエンジニアを迎え入れました。

今回の買収により OEM が得る主なメリットは次のとおりです:

• 市場投入までの時間を短縮する革新的な製品開発。

• コスト最適化のための付加価値エンジニアリング。

• 拡張性のあるエンジニアリング人材ソリューション。

GGS Engineeringの機械および電気分野の専門知識と、VVDNの組込みシステムおよび製造における強みを統合することで、自動車、医療機器、航空宇宙などの主要産業におけるOEM向けに、独自の垂直統合型ソリューションが実現します:

• 自動車: GGSは、OEMが現代の消費者の期待に応える革新的なデザインを創出できるよう支援します。VVDNは今後、キャビン設計、車両の電動化、NVH（騒音・振動・ハーシュネス）の改良、最先端のスタイリングおよびワイヤーハーネスといった、この分野の急速に進化するニーズに対応していきます。

• 医療機器: VVDNは、医療機器、インプラント、手術器具のカスタマイズ化、高精度化、効率化を支援することで、拡充したポートフォリオを活用し、MedTech分野の顧客にサービスを提供します

• 航空宇宙：GGSのCAD/CAMスキルに関する経験と組み合わせることで、VVDNはOEMやティア1企業に対し、複雑な航空機部品を高精度かつ効率的に設計・製造する支援が可能になります。

VVDNとGGSは協力して、よりスマートな機械、より迅速な開発、そして業界全体における競争優位性の強化に向けた基盤を築きます。統合後の組織はVVDNの傘下で事業を運営し、GGSの経営陣および創業チームは引き続き事業において重要な役割を担います。

Puneet Agarwal、VVDNテクノロジーズ 最高経営責任者：「GGS Engineering ServicesをVVDNファミリーに迎え入れることを、大変嬉しく思います。彼らの機械工学および設計における実証済みの優秀さは、当社のグローバル顧客への価値提案を大きく高めるものです。強化された当社の専門性により、自動車、医療、航空宇宙産業向けに包括的かつコスト最適化された製品開発を提供できるようになり、自動車分野のER&D領域におけるVVDNの事業拡大に向けた基盤が整いました。私たちは、迅速なイノベーションとエンドツーエンドのエンジニアリングリーダーシップを提供するために、共に取り組めることを楽しみにしています。」

今回の買収は、VVDNの成長戦略における重要な一歩であり、数十億ドル規模の世界的なER&D市場への積極的な参入を可能にするとともに、高成長分野における新たな収益機会を切り拓くものです。

