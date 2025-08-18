XPPenが「未来に立ち返り、今を生み出そう！（Back to Future, Create Now!）」というテーマで20周年を祝う

XPPen & PUBG MOBILEアルティメット・セット・デザイン・コンテスト（Ultimate Set Design Contest）：創造性の新たな波をリード

ロサンゼルス、2025年8月16日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするデジタル・アート・イノベーション・ブランドであるXPPenが本日、輝かしい20周年を迎えました。XPPenは、「未来に立ち返り、今を生み出そう！（Back to Future, Create Now!）」というテーマの下、PUBG MOBILEと提携して、賞金総額12万ドルのアルティメット・セット・デザイン・コンテスト（Ultimate Set Design Contest）を開催し、世界中のゲーミング・コミュニティとデジタル・アートを結び付けます。この取り組みには、デジタル・アートの将来に関する著名なアーティストとの先見的な対話や、記念特別セールも含まれています。XPPenは20年にわたって、革新的なテクノロジーを通じて世界中のクリエイターを支援することに尽力してきました。この節目の記念式典は、世界中のクリエイティブ・コミュニティの揺るぎないサポートに対する賛辞となります。





「テクノロジーと人間の芸術をつなぐというビジョンを掲げ、XPPenは創造性を刺激し、世界中のアーティストを結びつけ続けています」とXPPenのブランド・ディレクター、Amy Yuan氏は述べています。「今年は『未来に立ち返り、今を生み出そう！（Back to Future, Create Now!）』をテーマに、ユーザが夢を追い求め、未来を思い描くことを私たちは奨励します。テクノロジーが想像力と創造性を変革し続ける一方で、芸術の本質は、個人が世界をどのように観察し、熟考するかを独自に反映したものとして残ります。温かさと人間性に根ざし、未来を通して現在を見つめながら、私たちはより大きな確信を持って前進していきます。世界的に有名なモバイル・ゲームであるPUBG MOBILEと協力し、アルティメット・セット・デザイン・コンテスト（Ultimate Set Design Contest）を開催できることを光栄に思います。このコラボレーションを通じて、クリエイターが才能を披露できるグローバルな舞台を提供するだけでなく、XPPenと新世代のつながりを強化し、ゲーム愛好家が創作の喜びを体験できるように支援します。」

XPPen x PUBG MOBILEアルティメット・セット・デザイン・コンテスト（Ultimate Set Design Contest）：創造性の新たな波をリード

XPPenは有名なモバイル・ゲームPUBG MOBILEと提携してアルティメット・セット・デザイン・コンテスト（Ultimate Set Design Contest）を立ち上げ、世界中のクリエイターを招待して創造の限界に挑戦してもらいます。Ptopia Design Project（PDP）は、PUBG MOBILE初のグローバル・コミュニティ主導型の共同制作プログラムであり、衣装、武器、アクセサリーなどについては、プレイヤーに開発を促します。このパートナーシップは、イノベーション、オープンな精神、創造性に対する共通の情熱、そして共同創造、文化交流、そしてグローバルな創造プラットフォームを育成するというビジョンから生まれました。





コンテストは2025年8月16日から10月16日まで開催され、人気のテーマに加え、XPPenとPUBG MOBILEが共同制作した限定の新テーマ「未来の時代（Future Era）」をフィーチャし、参加者に未来を思い描くよう促します。賞品には、賞金総額12万ドル、主力製品であるXPPen描画ディスプレイ、PUBG MOBILEの小道具が含まれ、優勝したデザインはゲーム内に登場する可能性があります。コンテンストの参加申し込みはこちら：https://community.xp-pen.com/events/co-create-with-pubgm-pdp

応募作品を審査するのは、世界的な3Dチャレンジの企画運営で知られる名高いディレクター兼3D/VFXアーティストのClinton Jones氏（Pwnisher）、大手ブランドとコラボレーションしたモーション・デザイナーのEsteban Diácono氏、有名な日本のアニメーター兼漫画家のRyota-H氏、そしてアーティストのShan Jiang氏とGiusy Amoroso氏を含む、一流アーティストの審査員団です。「これは素晴らしい機会です。参加者がベストを尽くす姿を見るのを楽しみにしています」と審査員長のClinton Jones氏は述べています。

クリエイティブ・ツールの未来を再構築

XPPenは2005年以来、イノベーションを推進し、テクノロジーをすべての人が利用できるようにしてきました。最近の画期的な進歩には、Magic Drawing PadとMagic Note Padがあり、デジタル描画および書き込みテクノロジーをより幅広いユーザに届けるとともに、モバイル作成およびビジネス・アプリケーションに新たな境地を切り開きました。XPPenの製品ラインナップは、プロフェッショナル・グレードからポータブル・ソリューションまで多岐にわたり、さまざまなシナリオで多用途のクリエイティブ・エクスペリエンスを実現し、多様なユーザ・ニーズに応えます。今後、XPPenは、優れた感度、安定性、携帯性を提供し、創作体験を向上させる高度なチップ・テクノロジーを搭載した新世代のスタイラスを発表する予定です。間もなく登場するArtist Ultraシリーズは、プロフェッショナルなパフォーマンスとポータブルなデザインを完璧なバランスで兼ね備え、クリエイティブ・ツールのあり方を刷新する製品です。

限定アニバーサリー・オファー、最大50%オフ

XPPenの20周年を記念して、公式ストアでは人気ラインナップを最大50%オフで提供し、最先端のテクノロジーを特別価格で体験する機会をクリエイターに提供します。当社のソーシャル・メディアとコミュニティをフォローすると、さらに多くの記念アクティビティ、XPPen製品、限定記念ギフト・セットが当たるチャンスがあります。

XPPenはイノベーションを先導し続け、クリエイターが新たな高みに到達できるよう刺激を与え続けています。XPPenの20周年記念イベントにぜひご参加ください。デジタル・クリエイティビティの未来を体験し、私たちの旅の仲間になりませんか。詳細については、https://www.xp-pen.com/20th-anniversary-celebration.htmlをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com