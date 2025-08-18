不動産投資のベルテックス 『THE GOLD ONLINE フェス2025 SUMMER』出展のお知らせ
株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）は、
2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される『THE GOLD ONLINE フェス2025 SUMMER』に出展いたします。
◆『THE GOLD ONLINE フェス2025 SUMMEER』 の概要◆
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327422&id=bodyimage1】
2025年8月、東京国際フォーラムで『THE GOLD ONLINE フェス2025 SUMMER』が開催されます。この展示会では、多様な投資商品やサービスについて学ぶことができ、一人ひとりに合った運用方法を見つける絶好の機会となります。当社でも、イベント限定の特別物件をご用意する予定となっております。
◆イベント概要
【開催日時】
2025年８月23日（土）
10:00 - 17:00
【開催場所】
東京国際フォーラム
住所 ：〒100-0005東京都千代田区丸の内３-５-１
アクセス ：有楽町駅より徒歩1分、東京駅より徒歩5分（京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）
【展示内容・特徴】
イベント限定の特別物件
【入場方法】
事前の申し込みが必要となります。詳細は以下、イベント公式WEBサイトよりお申し込みください。
《『THE GOLD ONLINE フェス2025 SUMMER』公式ウェブサイト》
https://goldonline.co.jp/fes_2025summer/
会場図
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327422&id=bodyimage2】
※注意事項
入場には、1名様につき来場事前登録が必要となります。
詳細は公式WEBサイト（https://goldonline.co.jp/fes_2025summer/）をご確認ください。
◆『THE GOLD ONLINE フェス2025 SUMMER』とは◆
マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。
60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、
オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供しています。
◆株式会社ベルテックスについて◆
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
配信元企業：株式会社ベルテックス
