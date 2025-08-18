こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】BURUMORIの個展「DULL」を9月16日（火）より開催。自身を投影した黒いハムスターをモチーフに弱さの肯定と嗜虐心を描く。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都髙島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、店内アートウォールにて、BURUMORI の個展「DULL」を2025年9月16日（火）～10月5日（日）の期間に開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49203-1000030814.html
概要
BURUMORIは、弱さの肯定と嗜虐心（しぎゃくしん）をテーマに、黒いハムスター（BURUMORI）をメインキャラクターとし、悲壮的の中にもどこかコミカルな情景や心情を描いています。圧倒的に弱い生き物であるハムスターの懸命に生きる姿に心惹かれたことが、作品制作のきっかけになっています。砂で体を綺麗にするというハムスターの特性から着想を得て、絵画の下地に画材用の砂を混ぜており、原画作品を生で見ると少しざらざらとした風合いが表現されています。
鈍い、くすんだという意味を持つ「Dull」と題した本展では、Dull Color （くすんだ灰色調）で構成された作品の中に、日常の単調さや退屈さの中に潜む生命力や鋭さを欠いたナイフ、鈍感でも懸命に生きていくBURUMORI の姿を描きます。
販売について
展示作品は、会場にて9月16日（火）10：00より販売開始。
アートののECプラットフォーム「OIL」では、2025年9月16日（火）10：00～10月5日（日）17：00の期間に販売します。
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アーティストプロフィール
BURUMORI
「弱さを肯定する」と「嗜虐心」をテーマに2022年より制作を開始。
圧倒的に弱い存在であるハムスターをメインキャラクターとし、「弱者」が「強者」に対し持つルサンチマンな感情は、人間が持つ純粋な一つの心情だと捉える。そしてその心情は現実世界で、暴力の抑止になる可能性を秘めていると考え、作品には「虐げられた後・これから起こる暴力の予知」、そして懸命に生きる姿などが描かれる。
展示詳細
BURUMORI「DULL」
会期｜2025年9月16日（火）～10月5日（日）
時間｜10：00～20：00 ※最終日のみ17：00閉場
会場｜京都 蔦屋書店 6F アートウォール ※SIVELIAの個展「VEIL」を同時開催
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49203-1000030814.html
京都 蔦屋書店
京都髙島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00～20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00～22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabookshttps://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp