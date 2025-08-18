未来は『藻』が拓く！無料セミナー開催　－食料、エネルギー、環境を変える藻類の力－



























https://www.youtube.com/watch?v=ByOcaUqbHz4

パーパスブランディング動画「微生物で未来を創る | NTEバイオテクノロジー（NBRC）の使命」（YouTube）をご視聴いただけます。



● 登壇企業紹介株式会社ちとせ研究所（Chitose Laboratory Corp.）千年先まで人類が豊かに暮らせる地球環境を残すべく、生き物の力を借りて光合成を基盤とした産業構築を目指す企業です。藻類の大規模培養や用途開発など実用性の高い技術力を有し、日本と東南アジアを中心に国や多くの企業と連携しながら、持続可能なバイオエコノミーの確立を目指しています。https://chitose-bio.com/jp/business/chitose_laboratory株式会社 Seed Bank環境中から新規有用微細藻類株を創出する高度な専門技術を活かし、食品・化粧品・飼料など幅広い分野での高付加価値素材の開発を行うバイオ企業。藻類を軸に、地球規模の課題を解決する、新たな産業の創出に取り組んでいます。https://microalgae-seedbank.com/● NITEバイオテクノロジーセンターについてNITEは経済産業省所管の行政執行法人として、工業製品の安全や品質に関わる経済産業省の業務を技術面からサポートすることで、様々な産業を支えています。NITEバイオテクノロジーセンター（NBRC; Biological Resource Center, NITE）は、9.7万株以上の微生物を保存する世界最大級の微生物保存機関で、微生物やデータの提供、技術支援、法施行支援を行っています。微生物によるバイオものづくりの支援を通じて、社会問題の解決や持続的な経済成長の実現に取り組んでいます。