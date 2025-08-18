こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
セブンカード・プラスがさらに便利に！Apple Payのタッチ決済をセブン‐イレブンでご利用いただくと最大10％還元
～カードレスで簡単・便利にお得なお買い物を～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）と株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋）は、2025年8月16日(土)より、セブン・カードサービスが発行するクレジットカード「セブンカード・プラス」をセブン‐イレブンでのご利用時にApple Payでタッチ決済すると、ご利用金額から最大10％還元するサービスを開始いたしました。
セブンカード・プラスは、７鄯Dに登録するだけでどなたでもセブン-イレブンでのクレジットカード払いご利用時に、お支払い金額から最大10％還元される、“nanacoポイントが一番貯まるクレジットカード”です。
今回、Apple Payのタッチ決済でも最大10％還元に対応することで、カードレスでよりお客さまにとって簡単・便利にご利用いただけるようになります。Apple Payにセブンカード・プラス（JCB）を設定し、Apple Payのタッチ決済によるクレジットカード払いを行うことで還元の対象になります。
ご利用方法は、レジにてセブン-イレブンアプリの会員コードを提示し、セルフレジの場合はお支払方法選択画面で「クレジットカード」を選択、有人レジの場合はお支払い時に「クレジットで」と従業員にお伝えいただき、Apple Payのタッチ決済をご利用ください。
※たばこは本施策の対象外となります。
※nanacoポイント9.5％＋セブンマイル0.5％＝合計10％
0.5％分のセブンマイルは、セブン‐イレブンアプリの会員コードをご提示いただくことで付与されます。
※セブン‐イレブンでのクレジットカードのタッチ決済の上限額は、1回あたり10,000円となります。
さらに、セブンカード・プラスご利用分のお支払口座をセブン銀行口座に設定いただくと、上記の10％還元に1％のnanacoポイントが加わり、よりnanacoポイントが貯まりやすくなります。ご利用で貯まるnanacoポイントは、電子マネーへの交換や、ネットショッピングでのお買い物等にご利用いただけます。 この機会に、セブンカード・プラスのApple Payタッチ決済をご利用いただき、セブン-イレブンでのより簡単でお得なお買い物をご体感ください。
※Google Pay、QUICPay™（クイックペイ）、およびVisaブランド会員様によるApple Payタッチ決済ご利用時は、本施策の対象外となります。200円（税込）ごとに1nanacoポイントがたまります。
※７鄯Dの登録方法は、こちらをご確認ください。
※Apple Payのご利用には、最新バージョンのiOSまたはiPadOS、watchOS、macOSが必要です。
※Apple Pay対応のデバイスについては、こちらをご確認ください。
※Apple Payは、Apple Inc.の商標です。
※Google Payは、Google LLCの商標です。
※本件の詳細は、セブンカード・プラスのホームページをご確認ください。
以上
