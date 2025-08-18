BRI、台湾に台北支店を開設----台湾の36万人のインドネシア人出稼ぎ労働者向けに金融サービスを提供

台北、2025年8月15日 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk（IDX: BBRI)は、台湾および東アジアへの事業拡大として、台北市中山区南京東路三段166号にBRI台北支店を開設しました。



The Grand Launching of BRI Taipei Branch at Taipei City, on Friday (08/08/2025)



2025年8月8日（金）の盛大な開設式で、BRIの社長Hery Gunardi氏は次のように強調しました。「台湾における唯一のインドネシア銀行支店として、BRI台北支店は包括的な金融ハブとして位置付けられています。約36万人のインドネシア人出稼ぎ労働者に対し、送金、貯蓄、投資ソリューションを提供し、将来の資金計画を支援します。」

BRI台北支店では、貯蓄、融資、送金などの統合金融サービスを提供するとともに、台湾の銀行システムに対応したアドバンスFXライセンスおよびBRI ATMカードを導入しています。

「将来的には、BRI台北支店を台湾（中国）からインドネシアへの投資ゲートウェイとしても活用し、投資家が直接投資および間接投資の両ルートを通じて資金を流通させる支援を行う計画です。さらにHery氏は、「より競争力のある投資利回りにより、台湾の投資家からの関心が一層高まると考えています」と付け加えました。

同じ開設式で、台北のインドネシア経済貿易事務所長Arif Sulistyo氏は、BRIの進出によりインドネシアと台湾の経済関係が強化されると述べ、現在、約40万人のインドネシア人が台湾に居住しており、その多くは介護や製造業に従事していると指摘しました。

「台湾の製造業に従事する正式なインドネシア人出稼ぎ労働者の平均月収は約28,590台湾ドル（約1,400万ルピア）、一方、家庭内労働者は約20,000台湾ドル（約1,000万ルピア）です。毎月4,000人から6,000人の新しい労働者が台湾に到着し、年間40兆インドネシアルピアを超える送金の流れに貢献しています」とArif氏は説明した。

BRI台北支店は、2021年より台湾の金融当局からフルリテール外国銀行支店のライセンスを取得しており、預金、融資、送金、貿易金融、トレジャリー業務などのサービスを提供できる権限を有しています。

成長の一環として、BRI台北支店は2つの新商品を提供開始します：BRImo Taiwanは、インドネシアへの送金を含むシームレスな取引を可能にする銀行スーパーアプリです。また、 BRI Taipei Future Savingは、12か月、24か月、または36か月の分割払いオプションを備えたNTDの定期預金プログラムです。

今回の台湾進出により、BRIの国際ネットワークが強化されます。BRIの国際拠点には、ニューヨーク代理店（BRINYA）、シンガポール支店（BRISG）、香港代表事務所（BRI HKRO）、東ティモール支店（BRITL）、ケイマン諸島支店（BRICIB）が含まれます。

BANK BRI に関する情報はwww.bri.co.idをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

