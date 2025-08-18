Hisense 、家庭用シネマの新基準としてTriChromaレーザーTV L9Qを発表

中国・青島、2025年8月15日 /PRNewswire/ --世界のコンシューマーエレクトロニクスおよび家庭用電化製品のリーディングブランドであるハイセンスは、Hisense TriChromaレーザーTV L9Qを正式に発表しました。優れた輝度、没入感のあるサウンド、スペース効率の高いデザインにより、家庭用エンターテインメントの在り方を再定義します。





L9Qは、5000 ANSIルーメンの輝度と5000:1のコントラスト比を備えており、明るい部屋でも深みのある黒とシャープなディテールで、非常に鮮やかな映像を実現します。トリプルレーザー技術による高精度な光制御と鮮やかな色再現により、あらゆるフレームが映画のような迫力で鮮やかに映し出されます。

あらゆるライフスタイルに対応するよう設計されたL9Qは、80インチから200インチまでの投影サイズに対応しており、あらゆる空間をプライベートシアターへと変貌させます。Hisenseは、100インチ、110インチ、120インチ、139インチ、150インチのオプションサイズで選べるアンビエントライトリジェクション（ALR）スクリーンとの組み合わせソリューションも提供しており、あらゆる照明環境下でも鮮明な映像を実現します。

IMAX Enhanced認証を取得し、Dolby Visionにも対応するL9Qは、卓越した鮮明さと迫力あるスケールで映像を再構築し、圧倒的なビジュアル体験を提供します。最新の大作映画を楽しむときも、シリーズ作品をストリーミングするときも、視聴者はスタジオ品質の没入感を期待できます。

音響面では、L9Qは特別仕様のオペラ・ド・パリ | Devialetエディションを採用しています。Dolby Atmos対応の6.2.2チャンネルスピーカーシステムにより、映画や音楽に最適な、豊かで立体的な音響が部屋全体に広がります。

超短焦点 (0.18 TR) 設計により、わずか数インチの距離から大画面に投影できるため、複雑なセットアップや広いスペースは必要ありません。しかし、技術的な性能にとどまらず、L9Qはそのデザイン面でも際立っています。ロイヤル・オペラ・ハウスの円形照明構造やローマ劇場の音響構造から着想を得たデザインは、「時を超えた芸術性と革新的テクノロジーの融合」というハイセンスの理念を体現しています。この象徴的なデザインは、2024年のレッド・ドット・デザイン賞および2025年のiFデザイン賞を受賞しており、機能性と美しさの両面からホームシネマ体験をさらに高めています。





Omdiaの2025年第1四半期のデータによると、Hisenseはレーザーテレビの出荷台数シェアで世界第1位（69.6％）を記録し、6年連続でリーダーシップを維持しています。Hisenseの最先端レーザーモデルであるL9Qは、今この瞬間を楽しもうというHisenseのビジョンを体現しており、家族との映画鑑賞、ひとりで楽しむコンサート、ゲーム観戦など、日常の体験を忘れられない思い出へと昇華させます。

L9Qは、アメリカ、カナダ、ドイツなどを含む主要市場にて、2025年第3四半期に順次発売予定です。発売日、価格、および販売状況は、今後数週間のうちに各地域の市場によって決定される予定ですので、続報にご注目ください。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において、2023年から2025年第1四半期にかけて世界第1位のシェアを誇っています。Hisenseは、FIFAクラブワールドカップ2025（FIFA Club World Cup 2025™）の初の公式パートナーとして、世界中の観客とつながることをサポートするグローバルなスポーツ・パートナーシップに積極的に取り組んでいます。

