サウジアラビア、鉱業投資魅力度指数で世界104位から23位へ急上昇

サウジアラビア・リヤド, 2025年8月15日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアの鉱業セクターは、フレーザー研究所の鉱業投資魅力度指数において、2013年の世界104位から2024年には23位へと飛躍的な躍進を遂げるという前例のない世界的快挙を達成した。これは同研究所の2024年版鉱業企業年次調査によるもの。同王国は、アジアおよびラテンアメリカの著名な鉱業地域を上回った。



King Abdullah Financial District in Riyadh



また、同王国は政策認識指数（PPI）においても顕著な進展を遂げ、2013年の世界82位から2024年には20位へと上昇し、その安定した規制環境に対する国際的な信頼の高まりを示した。

鉱物ポテンシャル指数（MPI）も前例のない飛躍を遂げ、2013年の世界58位から2024年には24位へと上昇した。これは、進行中の地質調査、新たな発見、そして多くの参加者を集めた鉱業ライセンス入札によって支えられた、同王国の広大で未開発の鉱物資源の規模を浮き彫りにしている。

「この卓越した成果は、ビジョン2030の下で鉱業・鉱物セクター全体にわたって推進されている構造改革と総合的な取り組みを反映しています」と、サウジアラビア鉱業担当副大臣のKhalid Al-Mudaifer閣下は述べた。

「我々は引き続き、鉱物資源の経済価値を最大化し、国民の雇用を創出し、サプライチェーンの国内化を進めることに注力していきます。鉱業はもはや伝統的な産業ではなく、産業および経済成長の重要な原動力となっています。私たちは、この勢いをさらに発展させ、持続可能な成功を確実にすることに尽力していきます」とAl-Mudaifer氏は付け加えた。

同氏は、同王国の成功は、鉱業権の安定性、課税制度、環境法規、インフラ、地域社会との関わりなどを網羅する幅広い規制改革によって推進されたものであると指摘した。これらの取り組みにより、サウジアラビアは同指数で初めて上位25％に入ることができた。

フレーザー研究所の報告書によると、同王国は2013年から2024年にかけて、以下を含む主要指標で著しい改善を達成した。

・鉱業行政の明確性と有効性において305.8％の改善を達成し、2013年の17％から2024年には69％へ上昇、世界第11位となった。

・鉱業活動における土地利用の明確性で82.2％の改善を達成し、2013年の45％から2024年には82％へ上昇、世界第7位となった。

・労働規制において102.2％の改善を達成し、2013年の45％から2024年には91％へ上昇した。

・地質データベースの品質において81.8％の改善を達成し、2013年の33％から2024年には60％へ上昇した。

同報告書は、国際投資家の信頼を高め、サウジアラビアを世界有数の鉱業投資先としての地位に確立させた安定した規制環境と野心的な改革を称賛した。これらは、経済の多角化と戦略的セクターの発展を目指すビジョン2030の目標と完全に一致している。

写真: https://mma.prnasia.com/media2/2750712/King_Abdullah_District.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

