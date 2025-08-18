こちらは、「共同通信PRワイヤー（海外）」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー（海外）」までご連絡をお願い致します。
CCTV+：中国をもっと詳しく：浙江ツアーで徳清を探訪
北京、2025年8月16日 /PRNewswire/ -- 2025年8月8日から10日まで、「中国を深く知るシリーズ：浙江省ツアー（China Up Close Series: Zhejiang Tour）」と題したイベントが実施され、韓国、スペイン、ブルガリア、アイスランドから約70人の記者と編集者が浙江省の徳清県を訪れました。CGTN（China Global Television Network）と共に、記者と編集者はレンズとノートを地域に向け、その風景、歴史、文化の鼓動を海外の視聴者に伝えるため取材を行いました。
