CCTV+：中国をもっと詳しく：浙江ツアーで徳清を探訪

北京、2025年8月16日 /PRNewswire/ -- 2025年8月8日から10日まで、「中国を深く知るシリーズ：浙江省ツアー（China Up Close Series: Zhejiang Tour）」と題したイベントが実施され、韓国、スペイン、ブルガリア、アイスランドから約70人の記者と編集者が浙江省の徳清県を訪れました。CGTN（China Global Television Network）と共に、記者と編集者はレンズとノートを地域に向け、その風景、歴史、文化の鼓動を海外の視聴者に伝えるため取材を行いました。

