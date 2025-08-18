中国・深セン、2025年8月16日／PRニュースワイヤー／――消費者向け電子機器の世界的リーダーであり、Mini LEDおよび超大型テレビ分野で世界第1位[1]のブランドであるTCLは、欧州における映像・音響技術革新の最高栄誉であるEISAアワードを5部門で受賞し、業界におけるリーダーシップを確固たるものにした。ホームシアター・ディスプレイ＆ビデオ部門およびホームシアター・オーディオ部門の双方を制したTCLの快挙は、大画面の鮮やかさとQD-Mini LEDの精密さにおける革新的進歩を追求し続ける同社の姿勢を際立たせている。



TCL、大型スクリーン＆QD-Mini LED技術で卓越性を再定義し、EISAアワード5冠を達成



先陣を切ったTCLの98インチC8Kは、その革新的なデザインと圧倒的な映像美により「EISA STATEMENT TV 2025-2026」賞を受賞し、一方、TCL 85C9Kは「EISA HOME THEATER MINI LED TV 2025-2026」の称号を獲得し、シネマティックな没入感における新たなゴールドスタンダードを打ち立てた。TCL 75C7Kは、その鮮明な映像美とスマートな機能性の完璧な融合により「EISA FAMILY TV 2025-2026」に選ばれ、TCL 55C6Kは次世代ゲーマー必携の一台として「EISA GAMING TV 2025-2026」を受賞した。栄誉の締めくくりとして、TCLのQ65Hサウンドバーが「EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026」を受賞し、比類なき価値でシアター品質のオーディオを提供した。

TCL 98C8K：EISA「STATEMENT TV 2025-2026」

EISA「STATEMENT TV 2025-2026」に選ばれたTCL 98C8Kは、大画面テレビ向けとして業界初となるTCL独自のアーキテクチャにより、大画面の卓越性を再定義している。先進的で高品質な素材を採用することで、画面占有率を最大限に高めたVirtually ZeroBorderディスプレイを実現し、より没入感のある視聴体験を提供している。

その印象的なデザインにとどまらず、98C8Kは最高のパフォーマンスを発揮するよう設計されている。TCLの新たにアップグレードされたCrystGlow WHVAパネルにより、このテレビは最大7,000:1という卓越したネイティブコントラスト比を実現している。このパネルには、画面反射を低減する0.5％低反射フィルムが採用されており、さらに40％[2]向上した超広視野角と高い省エネ性能を組み合わせることで、鮮明でクリアな画面描写を実現している。98C8K は、TCL 独自の全ドメイン Halo コントロールテクノロジーと組み合わせることで、光と影を正確にコントロールし、妥協のない明るさ、コントラスト、ディテールを備えた高度な画質をフレームごとに実現します。

TCL 85C9K：EISA「HOME THEATER MINI LED TV 2025-2026」

TCLのフラッグシップモデルであるTCL 85C9Kは、家庭で妥協のないシネマティック体験を提供するために作り上げられている。Virtually ZeroBorderディスプレイとCrystGlow WHVAパネルを搭載した85C9Kは、超広視野角とあらゆる方向から均一な画質を実現し、枠のない没入感あふれる映像体験を提供する。TCL の QD-Mini LED テクノロジーを採用した Precise Dimming シリーズ TV は、最大 5,184 の独立した輝度ゾーンと 6,500 nits のピーク輝度を備えており、あらゆるコンテンツタイプにわたってコントラストと深みを高める詳細な光と影の遷移をレンダリングできます。その映像表現力を引き立てるため、85C9KにはBang & Olufsenによる没入感あふれるオーディオが搭載され、目にする映像と同じくらい迫力のある音響体験を提供している。

TCL 75C7K：EISA「FAMILY TV 2025-2026」

EISA「FAMILY TV 2025-2026」を受賞したTCL 75C7Kは、ファミリーエンターテインメントの究極のハブである。TCL の Precise Dimming シリーズの一員である 75C7K は、高度な QD-Mini LED テクノロジーを採用し、卓越した明るさ、コントラスト、色精度による素晴らしい画質を実現し、あらゆるリビングスペースにマッチする超薄型でミニマリストなデザインにまとめられています。

AiPQ Proプロセッサーを搭載した75C7Kは、コンテンツやユーザーの好みに基づいて映像品質を知的に最適化し、統合されたGoogle TVにより、パーソナライズされたコンテンツやスマートホーム機能へシームレスにアクセスできる。キッズプロフィール、アートギャラリー、TÜV認証の低ブルーライト保護など、家族向けの追加機能により、あらゆる年代の視聴者が安全かつ楽しく利用できる体験を提供している。

TCL 55C6K：EISA GAMING TV 2025-2026

TCL 55C6Kは、最高水準のパフォーマンスを求めるゲーマーのために設計されている。QD-Mini LEDディスプレイとネイティブ4K・144Hzリフレッシュレートにより、カクつきやブレを排し、超スムーズなゲームプレイと極めて鮮明な動きを実現。さらに、没入感あふれるONKYO 2.1 Hi-Fiサウンドシステムが、あらゆるゲームセッションにシネマ級の音響を提供する。Game Masterモード、AMD FreeSync Premium Pro、SuperWide GameViewを備えたC6Kは、緊張感あふれる応答性の高い、そして真に没入できるプレイのために設計されたゲーム最適化機能をフル装備している。

TCL Q65H：EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026

卓越した映像性能にとどまらず、TCLは音響革新の限界にも挑戦し続けている。EISA「BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026」に選ばれたQ65Hホームシアターサウンドバーは、TCL独自の音響技術RAY•DANZを搭載し、カスタム音響構造を通じて音を精密に導き、広大なサウンドステージを生み出して迫力あるシネマ級のオーディオ体験を提供する。

現在、世界各国の一部市場で販売されているこれらの受賞製品は、プレミアムかつ没入感あふれるエンターテインメント体験を通じて偉大さを鼓舞するというTCLの揺るぎない取り組みを体現している。

TCLについて

TCLは、世界的なテレビ業界をリードする消費者向け電子機器ブランドである。TCLは現在、世界160以上の市場で事業を展開しています。同社は、テレビ、オーディオ機器、家庭用電化製品、モバイルデバイス、スマートグラス、商業用ディスプレイなど、幅広い消費者向け電子機器の研究開発および製造を専門としています。詳しくは、TCLのウェブサイトhttps://www.tcl.comをご覧ください。

