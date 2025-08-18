Zoomlion、世界ロボット会議（World Robot Conference）でロボット技術革新を展示し、スマート製造の未来を牽引

北京、2025年8月16日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（「Zoomlion」、1157.HK）は、2025年8月8日から12日まで北京で開催された2025年世界ロボット会議（World Robot Conference、WRC）において、産業用ロボットとヒューマノイドロボット分野における最新の成果を披露しました。ロボットユーザー、システムインテグレーター、開発者の三つの役割を兼ねるZoomlionは、新たな応用事例、コア技術の革新、およびスマート製造の未来に向けた計画を提示しました。



Zoomlion's self-developed humanoid robot operating on the assembly line



「産業用ロボットとヒューマノイドロボットは、新たな製造パラダイムにおける代替品ではなく、パートナーです。私たちの目標は、ロボットが環境に適応できるようにし、製造を高い品質、より高い効率性、および高度な知能へと進化させることです」と、Zoomlion's ZValley Technology Co. Ltd.のゼネラルマネージャー、Zeng Guangは述べています。

Zoomlionのロボット工学の取り組みは、2006年に大規模な単一製品製造向けのプログラム可能な産業用ロボットから始まり、ほぼ20年にわたります。2019年以降、同社はビジョンと力覚センサーを備えた適応型ロボットを、産業用インターネットアーキテクチャを活用して展開し、柔軟な多品種生産を実現しました。

この能力は、長沙のZoomlionスマート産業シティで具体化されています。ここでは、300のインテリジェントラインで2,000台を超える適応型ロボットが稼働し、クレーン、掘削機、高所作業車、コンクリート機械を生産しています。この施設は数分でモデルを切り替えることができ、高多様性・小ロット生産を大規模に実現しています。

2024年、Zoomlionは産業用ロボットの範疇を超えた自動化ニーズに対応するため、ヒューマノイドロボットの活用を模索し始めました。同社は3つのモデル（2輪型2機種と2足歩行型1機種）を開発し、切削加工、物流、組立、品質検査などにおいて数十台がパイロット運用されています。

これらのロボットは、全シーン対応のマルチモーダル認識と意図認識、ビジョン、力、触覚センサーを統合した精密把持機能、安全認識を組み込んだ両腕協働運動計画機能を備えています。展開を加速するため、Zoomlionは100を超えるワークステーションを備えたトレーニング施設を建設し、大規模なデータ収集とモデル訓練のためのAIネイティブクラウドプラットフォームを立ち上げました。

これらの技術革新は、Zoomlionのスマート製造エコシステムに組み込まれています。同社の産業用インターネットプラットフォームは、世界中で18カテゴリー、600を超えるモデルに及ぶ170万台以上の機器を接続し、3万を超えるデータパラメーターを収集し、ペタバイト規模の産業資産を構築しています。このインフラは、産業用ロボットとヒューマノイドロボットの継続的な進化を可能にし、リアルタイム協調と適応型生産を実現します。

今後、Zoomlionはハードウェアとソフトウェアの共進化を通じて新たな生産モデルを創造し、産業用ロボットとヒューマノイドロボットのクラスターが連携し、自己認識、自己適応、自己意思決定機能を備えたスマートファクトリーを構築することを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

