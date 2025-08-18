Vantage Foundationがブルードラゴン子ども財団と提携し、子どもを保護し人身取引を防止





ベトナム・ハノイ、2025年8月16日 /PRNewswire/ -- Vantage Foundationは、ベトナムにおけるブルードラゴン子ども財団を通じて、子ども保護への取り組みを強化しました。この協力は、人身取引や搾取から子どもたちを救い、彼らに安全、教育、そして明るい未来への道を提供することに焦点を当てています。



ブルードラゴンは、その包括的なアプローチで広く認識されています。危険から子どもたちを救い、長期的な支援を提供するとともに、教育と啓発活動を通じて人身取引の防止にも取り組んでいます。多くの危険にさらされた若者たちは、都市での仕事を求めて農村から出てきますが、そこで彼らは人身取引業者の虚偽の約束に対して高い脆弱性を抱えています。ブルードラゴンは、学校や地域と協力して子どもたちを学校に通わせ続け、人身取引から身を守る方法を教え、家庭が子どもを守る力をつける支援を行っています。

「人身取引業者は希望を餌にする」とブルードラゴンの創設者、Michael Brosowski氏は語りました。「家族が情報を得ると、その希望は弱さではなく、力になります。」

最近、ハノイにあるブルードラゴンのセンターを訪れた際、Vantage Foundationのボランティアは子どもたちやスタッフと直接交流しました。チームはセンターの子どもたちと一緒に食事の準備をし、喜び、励まし、そしてつながりの瞬間を作り出しました。

「これらの瞬間は、癒しがしばしば共有された食事や優しい言葉のようなシンプルなことで始まることを思い出させてくれます」と、Vantage Foundationのエグゼクティブ・ディレクター、Steven Xie氏は語りました。

ブルードラゴンは、救出活動を超えて、ホームレスや困窮している子どもたちに無償で教育を提供し、学業の遅れを取り戻し、主流の学校教育に再統合できるよう支援しています。Vantage Foundationは、これらのプログラムの拡大を支援し、より多くの子どもたちが安全、教育、そして長期的な支援を受けられるようにしています。

「私たちは、持続的な変化は尊厳と機会から始まると信じています」とSteven Xie氏は付け加えました。「ブルードラゴンの包括的で人間中心のアプローチは非常に感動的であり、私たちはその違いを生み出すことができることを光栄に思います。」

この協力により、Vantage Foundationは、脆弱な子どもたちを保護し、人身取引を防止し、安全なコミュニティを築くという取り組みを再確認しました。このパートナーシップは共通のビジョンを反映しています。それは、すべての子どもが搾取から解放され、成長し、繁栄するための道具と機会を得る権利があるというものです。

