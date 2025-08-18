Via、新規公開株式実施に向け登録届出書を提出





ニューヨーク, 2025年8月16日 /PRNewswire/ -- Via Transportation, Inc.（以下「Via」）は本日、公共交通ネットワーク向け技術の大手プロバイダーとして、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に対し、同社のクラスA普通株式の新規公開株式実施に関する登録届出書（Form S-1）を提出したと発表しました。本件における募集株式数および想定される価格帯は、現時点では未定です。Viaは、クラスA普通株式をニューヨーク証券取引所（以下「NYSE」）に「VIA」のティッカーシンボルで上場申請しています。本公開は市場動向に左右されるため、実施の有無や時期、また実際の規模やその他の条件については保証できません。

Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley、Allen & Company LLCおよびWells Fargo Securitiesが、本公開の共同主幹事を務めます。Deutsche Bank SecuritiesおよびGuggenheim Securitiesがブックランナーを務めます。また、Citizens Capital Markets、Needham & Company、Oppenheimer & Co.、Raymond James、William Blair、Wolfe | Nomura Allianceが追加のブックランナーとして参加します。

本公開は、目論見書に基づいてのみ行われます。本公開に関する仮目論見書の写しは、入手可能となり次第、SECのウェブサイト（www.sec.gov）内のEDGARにて取得できます。また、仮目論見書の写しは、入手可能となり次第、以下からも入手できます：Goldman Sachs & Co. LLC、宛先：目論見書部門、200 West Street, New York, New York 10282、電話：1-866-471-2526、ファックス：212-902-9316 またはメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com.

これらの証券に関するForm S-1による登録届出書はSECに提出されていますが、まだ効力は発生していません。登録届出書が有効となる前に、これらの証券を販売したり、購入の申込みを受け付けたりすることはできません。本プレスリリースは、これらの証券の販売の申出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、当該州または法域の証券法に基づく登録または適格性の承認が行われる前に、当該州または法域においてこれらの証券を販売することはできません。

Viaについて

Viaは、現代的な交通ネットワークの技術的基盤を担う企業です。同社は、データと需要に基づき、公共交通システムをダイナミックなネットワークへと変革します。世界各地の都市や交通当局は、断片化した従来型システムを置き換え、運行業務を統合するために、Viaのソフトウェア群および技術を活用したサービスを採用しています。その結果、Viaは交通提供コストの削減、乗客体験の向上、そして利用者数の増加を実現しています。現在、Viaのプラットフォームは30か国以上の数百都市で活用され、人々を職場、医療、教育へとつなぐ公共交通システムの構築に役立てられています。

