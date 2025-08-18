Shanghai Electricが建設したオマーン・マナ1太陽光発電IPPプロジェクトが1か月の運用を完了





このプロジェクトは、年間15億kWhのクリーン・エネルギー出力により、CO₂排出量を78万トン削減し、100％の性能コンプライアンスを達成して中東の再生可能エネルギー・プロジェクトの新たなマイルストーンを樹立しました

マナ（オマーン）、2025年8月16日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（SEHK：2727、SSE：601727）のオマーン初の太陽光発電所となる500MWのオマーン・マナ1太陽光発電IPPプロジェクト（Oman Manah-1 Solar IPP Project、以下「同プロジェクト」）は、すべての評価と最終引き渡しを無事に終え、稼働開始から1か月間、安定した運転を続けています。持続可能な環境とクリーン・エネルギーのための国家計画オマーン・ビジョン2040（Oman Vision 2040）に基づくこの旗艦プロジェクトは、年間で15億kWhの電力を生産し、78万トンのCO₂排出量を削減します。これは、オマーンの道路からガソリン車17万台が消える規模に相当します。

Shanghai Electricは、設計・計画から調達・建設、長期にわたる運用・保守に至るまで、プロジェクトの包括的なソリューションを提供しました。この統合戦略により、世界的な太陽光発電技術の革新を推進しながら、効率的で持続可能なエネルギー・システムが実現しました。

Shanghai Electricは、政策的および技術的な課題を克服するために、フランスのEDFと独自の二重トラック契約の下で提携し、オマーンの厳格な技術要件を満たし、「分割チーム」方式を採用して、中国のエンジニアが太陽光発電フィールドの設計を担当し、オマーンのチームが変電所の建設を主導しました。このアプローチにより、国際基準と現地の規制の間の矛盾が解決されました。

革新的なプロジェクト管理により、建設工事は11の直接管理セクションに分割され、スケジュールが22パーセント短縮されました。リアルタイムの安全性レポート・アプリにより、924件の安全リスクが解決され、400万時間の無事故作業時間を達成しました。この動的なスケジュールを採用したことで、大型機器の使用効率が90パーセントに維持され、クロストレーニングを受けた作業員によって現場間の移動性が向上しました。

この計画では、59のプロジェクト・ゾーンで巡回検査を行う競合チームの人員配置戦略も採用しました。設計者は変電所建設中に現場で作業し、監督効率を30%向上させました。また、熟練した20人のメンバーからなるチームがわずか72時間で配線と端末作業を完了し、中電圧ケーブルの設置プロセスを加速しました。

非常に効率的な調整により、グリッド接続の新しい記録が樹立されました。また、並行試験、昼夜交代制、中国-オマーン・チームの協力でシームレスな進捗が保証されました。プロジェクト・チームは、9日間で59ゾーンを完了しました。これは予定より21日早い結果であり、グリッドの成功率は100%で、機器の損傷はなく、作業員の負傷もありませんでした。

「Shanghai Electricのソリューションは、太陽光発電プロジェクトが送電網にどれだけ速く接続できるかという私たちの認識を一変させました」とプロジェクト・ディレクターのHamood Al Shuaili氏は述べています。「チームは比類のない専門知識とチームワークを発揮し、新たな世界基準を設定する世界クラスのエンジニアです。」

中国の高電圧ケーブル技術と強化された杭打ち支持設計を採用したことで、現場の整地準備作業量が80%削減され、建設期間が60日短縮されました。合理化されたサプライ・チェーンと正確な調達計画により、すべての機器のパフォーマンスが目標を上回り、時間どおりの納品が保証されます。

さらに、このプロジェクトは地元の雇用を促進し、エネルギー安全保障を強化し、永続的な社会的価値を生み出しました。地域社会に重点を置いたアプローチに基づき、運営・保守スタッフの90%は現地労働者です。その中核となる技術研修プログラムは、将来に向けたスキルの構築を目的としてオマーンの職業教育システムに統合されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com