京都商工会議所では、12月14日（日）に「第27回京都・観光文化検定試験」（通称：京都検定）を実施することとし、その受験申し込みを本日8月18日（月）から開始いたしました。

京都検定は、京都の文化、歴史の継承と観光の振興、人材育成に寄与すること、京都で働く方のスキルアップとおもてなし力向上を目的に2003年に創設し、今年で22年目を迎えます。これまで26回実施した検定試験には、全国から延べ16万人を超える方々にお申し込みをいただき、今もなお年間約7,000名の方から受験申し込みをいただいています。

京都検定では、「歴史・史跡」、「神社・寺院」、「建築・庭園・美術」、「芸術・文化」、「生活・行事」など、京都に関わるあらゆる分野から出題されます。また「公開テーマ」を設定しており、テーマに沿った問題が10問出題されます。（＜第27回公開テーマ＞【3級】京都の松・竹・梅／【2級】京都の博物館・美術館／【1級】昭和期の京都）

お申し込みは、10月30日（木）まで。お申し込みをお待ちしております。

また京都の優れた文化を知り、次代へ継承していく人財育成のため、京都検定「小学生親子受験割引制度」を引き続き実施いたします。京都市内小学校在学の小学生の受験料を無料、保護者の受験料を団体受験料に割引を行います。京都検定の受験を通じて、親子の絆を深めていただきたく考えております。

＜概要＞

検定名：第27回京都・観光文化検定試験（通称：京都検定）

試験日：2025年12月14日（日） 3級10：00～／2・1級13：30～

試験会場：京都市内施設

受験料（税込）：（個人）3級3,850円 2級：4,960円 1級：7,700円

※別途システム利用手数料550円（税込）が必要。

※団体受験割引制度あり。

受付期間（個人）：8月18日（月）～10月30日（木）

（団体）：8月18日（月）～10月16日（木）

申込方法：（個人）インターネット・コンビニ端末

（団体）専用の申込書式による

【京都検定公式HP】https://www.kyotokentei.ne.jp/

【京都検定関連講座】

https://www.kyotokentei.ne.jp/lecture/lecture.html（京都検定講演会）

https://www.kyotokentei.ne.jp/lecture/session.html（京都検定試験対策講習会）

【京都検定公式Facebook】https://www.facebook.com/kyotokentei/

【京都検定公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCZjt64ifrzAyPDJHU3MNKgw