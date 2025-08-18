

プロユース171 リミテッドエディション



プラチナ万年筆株式会社（本社：東京 社長：中田俊也）では、「シュノークシステム」を搭載し自分に合った筆記感に調節できることで好評をいただいております「PRO-USE 171」に、質感の細部にこだわりぬいた限定色「フロストゴールド」「フロストシルバー」が登場。

今回発売の限定２色は、2022年の限定色（バイオレット／ネイビーブルー／ワインレッド）に続くツートンカラーで、上質に光り輝くゴールドとシルバーそれぞれの塗装の上に、しっとりと手に馴染む特殊マット塗装を施し、シックで落ち着いた雰囲気を継承しています。さらに、マットブラックパーツがゴールドとシルバーのボディを引き締め、ビジネスシーンでも使える、大人のための高級感あるシャープペンに仕上がりました。

＜商品特長＞シュノークシステムの紹介（2種類の調節システムで自分にあった筆記感に合わせられます。）

1, 芯パイプの長さを調整

先端のテーパー（口金）を回転させることで、芯パイプの長さが調節できます。定規の厚みに合わせたり、紙面との距離を調節が可能。

2, 芯クッションをON・OFF

グリッパーを抑え、ボディを回転させることでクッション（シンスイッチ機構）の ON・OFF を切り替えることができます。クッションON で筆圧をかけても折れにくい安定した書き心地に、クッションOFF で紙面や芯の状態が伝わる繊細な書き心地と筆記感を選ぶことができます。









●発売日：2025年8月25日

●品番：MSDA-3500B

●軸色：#8 フロストゴールド／ #9 フロストシルバー

●価格：3,850 円（ 税込）

●製品仕様：

胴（樹脂にマット塗装）

クリップ（鉄にマット塗装）

テーパー、 グリップ（黄銅にマット塗装）

●サイズ：全長144.5mm 最大径10.0mm 標準重量24.5g



