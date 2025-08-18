米国スマートフォン販売実績、2025年第2四半期に前年同期比9%増 ― 大手3キャリアの好調が牽引｜カウンターポイントリサーチ
【北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、ソウル、台北、東京 - 2025年8月18日】
主なポイント
・第2四半期のスマートフォン売上高は、平均販売価格（ASP）が2%上昇し、販売実績が9%増加したことから、前年同期比11%増の175億ドルとなりました。
・Appleの販売実績は、iPhone 16eのマーケティングと販売が牽引し、前年同期比10%増加しました。
・Samsungの販売実績は、フラッグシップモデルの需要増加とキャリアの強力なプロモーションに支えられ、前年同期比16%増加しました。
・HMDの販売実績は、米国市場からの撤退を発表したことで前年同期比41%減少し、ローエンドスマートフォン市場の将来のシェア獲得のチャンスが残されました。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチの米国チャネルシェアトラッカーレポートによりますと、米国スマートフォン市場は大手3キャリアの好調な業績に支えられ、第2四半期に前年同期比9%増加しました。第2四半期、AT&T、T-Mobile、Verizonの各店舗におけるスマートフォンの販売実績は、夏季のデバイスプロモーションの好調を受け、それぞれ前年同期比16%、20%、12%増加しました。各キャリアの経営陣は、デバイス購入増加の要因として強力なプロモーションキャンペーンを挙げており、各キャリアの買い替え率も向上しました。これらの強力なプロモーションにより、プレミアムデバイスセグメントの販売実績は前年同期比11%増加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327446&id=bodyimage1】
第2四半期のスマートフォン売上高は、平均販売価格（ASP）が2%上昇し、販売実績が9%増加したことで、前年同期比11%増の175億ドルとなりました。第2四半期の米国スマートフォンの平均販売価格（ASP）は647.53ドルで、前年同期の632.59ドルから上昇しました。これはプレミアムデバイスの売上が11%増加したことが要因ですが、iPhone 16eの需要と、2025年に予定されていたGoogle Pixel 9aの早期発売により、300～599ドル価格帯の売上が48%増加したことで、一部相殺されました。
Appleの販売実績は、iPhone 16eのマーケティングと販売が牽引し、前年同期比10%増加しました。Appleは四半期を通して強力なキャリアプロモーションの恩恵を受けました。特に売上を牽引したのは、VerizonのRed Hot Deal Daysと、下取りなしでiPhone 16 Proを無料で入手できるT-Mobileの乗り換え割引です。Verizonはまた、「ベストバリュー保証」が顧客関係の維持とスマートフォンの買い替え促進に成功していると述べています。
Samsungの販売実績は、フラッグシップモデルの需要増加と、iPhoneの需要を牽引した多くのキャリアプロモーションに支えられ、前年同期比16%増加しました。Samsungはまた、5月下旬に発売されたS25 Edgeの売上とマーケティングも前年同期比で若干の増加を記録しました。
HMDは米国市場からの撤退を発表したことで、販売実績が前年同期比41%減少しました。これにより、ローエンドスマートフォン市場における将来のシェア獲得のチャンスが生まれています。HMDの既存スマートフォン在庫は今後数ヶ月で完売し、同ブランドは米国市場におけるスマートフォン販売を停止することになります。
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/us-smartphone-sell-through-up-9-yoy-in-q2-2025/
