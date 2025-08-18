大東賢監督・主演『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」３ヶ月間、注目作品映画の常連トップを分析！
アームレスリング元日本王者の大東賢監督・主演の話題作品、自主映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品で５月中旬～８月中旬にかけて、常連トップ作品として紹介されています。
５月には「ミッションインポッシブル」６月には「スーパーマン」７月には「鬼滅の刃」８月には「ベスト・キッド：レジェンズ」等の商業映画と並び、自主映画としては前代未聞の話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
《見どころ》
アームレスリングの元日本王者でアクション俳優や監督として活動する大東賢が監督と主演を兼任したアクション。総人口が100億を超えた2050年の日本で、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力からの攻撃にアルバイト配送員が立ち向かう。徳丸新作や富樫宜弘などが共演し、俳優の堀田眞三と藤岡弘、が声優として出演する。
《あらすじ》
総人口が100億を超えた2050年の日本。人類は食料や資源の供給・維持のため月面に進出していた。宇宙事業が順調に進む中、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力が攻撃を開始する。大東寺トランスポートで働くアルバイト配送員の美剣疾風は、社長の命令により安価なパワードスーツでゴッハイや宇宙人との戦いに挑む。
【今後の展開】
１０月５日（日）
ART SPACE 斬 （斬 コネクション） 「大阪」
上映と舞台挨拶
＊詳細は後日
１０月１１日（土）１２日 （日）
丹波国際映画祭 「兵庫」
上映と舞台挨拶
＊詳細は後日
１０月１８日（土）１０時～１２時
横須賀ＨＵＭＡＸシネマズ 「神奈川」
上映と舞台挨拶
＊詳細は後日
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327443&id=bodyimage1】
【前代未聞を分析】
１，低予算製作
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られ、低予算ながら更に、詰め込みすぎた内容で時代劇や特撮ヒーロー映画も楽しめます。
低予算の自主映画が何億円を予算とする商業映画に対抗している事でSNSでも話題になり、多くの人に夢や希望を与え、徐々にファン層を増やしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327443&id=bodyimage2】
２，社会派映画
昨今問題の運送会社の不祥事、パワハラや差別、不適切点呼等の社会問題をアクション俳優をしながら生計を立ててアルバイトの運送職員として働いていた大東賢監督のリアル職場体験をシリアスかつコミカルに映画で伝えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327443&id=bodyimage3】
３，社会問題から大宇宙迄
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は社会を守るヒーローが誕生するアクション映画になっていますが、謎の正義のヒーローや暗黒宇宙大帝が登場するという大宇宙にリンクする映画のストーリーとなっています。
