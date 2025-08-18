医療診断市場における人工知能- 放射線学、病理学、心臓学、神経学、腫瘍学の分野で導入が加速
医療診断市場における人工知能（AI）は、医療現場全体における画像解釈、トリアージ、意思決定支援を強化することで、臨床ワークフローを変革しています。機械学習、自然言語処理、コンピュータービジョンを活用したAIモデルは、診断までの時間を短縮し、ばらつきを軽減し、疾患の早期発見を可能にします。病院、診断ラボ、研究機関、診療所は、人材不足、画像診断件数の増加、そして一貫した品質の解釈へのニーズに対応するため、AIの導入を拡大しています。ベンダーは、企業全体での導入を促進するため、説明可能性、規制遵守、データセキュリティ、そしてリアルワールドエビデンスにますます注力しています。
市場規模と成長
医療診断における世界の人工知能市場規模は、 2023年に11億1,000万米ドルと評価され、 2024年の14億8,000万米ドルから2032年には98億8,000万米ドルに成長し、 2025～2032年には27.9%のCAGRで成長する見込みです。
市場の定義と範囲
医療診断におけるAIは、主に画像（CT、MRI、X線、超音波）、病理スライド、心電図、臨床テキストといった医療データに高度なアルゴリズムを適用し、検出、分類、定量化、レポート作成を支援するソフトウェア、ハードウェア、サービスを網羅しています。ソリューションは、単一タスクのトリアージツールから、ワークフローオーケストレーション、PACS/VNA統合、分析ダッシュボードを備えたマルチモダリティプラットフォームまで多岐にわたります。
セグメンテーション
コンポーネント別
ソフトウェア（スタンドアロン アプリケーション、プラットフォーム スイート、ワークフロー オーケストレーション、分析）
ハードウェア（AIアクセラレータ、エッジデバイス、オンプレミスサーバー）
サービス（導入、統合、検証、トレーニング、マネージドサービス）
テクノロジー別
機械学習（ML） （ディープラーニングを含む）
自然言語処理（NLP）
コンピュータービジョン
アプリケーション別
放射線科（トリアージ、検出、定量化、構造化レポート）
病理学（デジタルスライド分析、腫瘍のグレード分け、バイオマーカーの定量化）
心臓病学（心電図/エコー分析、リスク予測）
神経学（神経画像、脳卒中の検出）
腫瘍学（病変検出、反応評価、コンパニオン診断サポート）
エンドユーザー別
病院
診断ラボ
研究機関
クリニック
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
主要な市場推進要因
データの量と複雑さ:画像診断と病理学の作業負荷の増加により、放射線科医と病理学者に負担がかかっています。AI はトリアージと 2 回目の読影をサポートします。
品質と標準化: AI は読者間のばらつきを減らし、ガイドラインに準拠したレポートをサポートします。
経済性とスループット:自動化により処理時間が短縮され、スキャナーの使用率が向上し、人員配置が最適化されます。
