【整足院 王子店】外反母趾・足の痛み専門「整足院」が8月18日オープン
― 全国74店舗目「整足院 王子店」が2025年8月18日（月）にグランドオープン ―
外反母趾・足の痛み専門の施術所『整足院』を運営する、株式会社 整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉 清孝）は、「コウワエンタープライズ有限会社 （本社：東京都港区南青山 代表：窪田 英朋）」と同オーナーの5店舗目となるフランチャイズ契約を交わし、「整足院 王子店」をオープンいたします。
オープンを記念し、特許施術「整足テーピング」を体験いただける期間限定のオープニングキャンペーンも実施いたします。
【店舗概要】
● 店舗名：整足院 王子店
● グランドオープン日：2025年8月18日（月）
● 営業時間：10:00～19:00
● 定休日：水曜、日曜
● 電話番号：03-6823-4343（完全予約制）
● 所在地：〒114-0003 東京都北区豊島1-8-11 グリーンパレス1F
● アクセス：JR京浜東北線/東京メトロ南北線「王子駅」より徒歩5分
● 店舗サイト：https://seisokuin.jp/oji/
【主なサービス内容】
● 特許取得の「整足テーピング」による施術（外反母趾・足の痛み・浮き指などに対応）
● 足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」の販売
● 施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーターの販売
● スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズの取り扱い
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として2017年3月に東京都・田園調布で開業。独自ノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術で、足本来の機能回復を目指します。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む多くの患者さまの“駆け込み寺”として信頼を集めています。
2020年からはフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店をあわせて全国に店舗を拡大中。今回の王子店で74店舗目となり、今後も複数の新規出店を予定しています。
【会社概要】
●会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
●所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
●設立：2019年1月16日
●代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
●事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
●公式サイト：https://seisokuin.jp/
