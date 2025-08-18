¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ë¡ªÊüÁ÷³«»Ï25¼þÇ¯¡ÛÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡Ù25±ß¥»ー¥ëÂè2ÃÆ¤Î³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327388&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Çò°æ¾¡Ìé¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡ÙÂè28´¬¡Ê¸¶ºî:ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº/µÓËÜ:°æ¾åÉÒ¼ù/ºî²è:²£Åç°ì/´ë²è:ÇòÁÒ¿°ìÏº¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¤Þ¤Ç¡¢¡Ö½Ë¡ª²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬25¼þÇ¯¡ªÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤25±ß¥»ー¥ëÂè2ÃÆ¡ª¡×¤ò³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£»ÜºöÌ¾
½Ë¡ª²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬25¼þÇ¯¡ªÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤25±ß¥»ー¥ëÂè2ÃÆ¡ª
¢£ÂÐ¾Ý´¬
1～15´¬¡¡¢Í¡¡25±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¶Ñ°ì
16～25´¬¡¡¢Í¡¡È¾³Û
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£»²²Ã½ñÅ¹°ìÍ÷
Kindle¡¢¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¡¢ebookjapan¡¢d¥Ö¥Ã¥¯¡¢DMM.com¡¢GooglePlay¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢BOOK¡ùWALKER¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ö¥Ã¥³¥ß¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¥Ó¤Ö¤Ã¤¯¡¢U-NEXT¡¢DLsite/comipo¡¢HAPPY!¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢music.jp¡Êcomic¡Ë¡¢COCORO BOOKS¡¢¤è¤à¤ë¤ó¡¢honto¡¢au¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡¢Reader Store¡¢yodobashi.com¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú¿·´©¾ðÊó¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327388&id=bodyimage2¡Û
¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡ÙÂè28´¬
¸¶ºî¡ÃÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº
µÓËÜ¡Ã°æ¾åÉÒ¼ù
ºî²è¡Ã²£Åç°ì
´ë²è¡ÃÇòÁÒ¿°ìÏº
½ÐÈÇÇ¯·îÆü¡Ã2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ISBN¡Ã978-4-86805-090-2
ÈÇ·¿¡ÃB6
Äê²Á¡Ã800±ß¡ÊÀÇ¹þ880±ß¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥¯¥¦¥¬¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î¡Ö°Ç¡×¡£
¡Ö¥´¡¦¥¸¥ã¥é¥¸¡¦¥À¡×¤Ë¤è¤ëÈÜÎô¤«¤ÄÀ¨»´¤Ê¥²¥²¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢·îÌî¤¿¤Á¡Ö¥ê¥Ò¥È¡×¤Ï¿Í´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥°¥í¥ó¥®¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¹áÎ¤Æà¤ÈÂî¿¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¸¥ã¥é¥¸¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡È¹Í¤¨ÆÀ¤ëºÇ°¤Î»öÂÖ¡É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿――¡£
¢¡¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡Êhttps://viewer.heros-web.com¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Òー¥íー¥º¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡¢¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤Î°ã¤¦£³¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤¬¤ª¤¯¤ëËè½µ¶âÍË12»þ¹¹¿·¤Î¡È¥Þ¥ó¥¬¥·¥¢¥¿ー¡É¡ÊWEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ë¡£
¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/heros¡Ë
¡ØULTRAMAN¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Òー¥íー¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¡¢¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¿·À¤Âå¤ÎµßÀ¤¼ç¤Þ¤Ç¡£ºÇ¶¯¥Òー¥íー¤¬½¸¤¦¡¢À¤³¦»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/flat¡Ë
Îø°¦¡¢Í§¾ð¡¢¿©¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éSF¤Ê¤É¤ÎÈóÆü¾ï¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡£Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¡Ù¡¢¥Ö¥í¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥ÉÂç¾Þ¤Î¡ØÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡Ù¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤ÇÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª
¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/wild¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¸¶ºî¤Î¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÌµ¤À¤³¦¤Î¥«¥ß¥µ¥Þ³èÆ°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡¢¡Øbeautiful place¡Ù¡¢¡Ø¥íー¥¼¥ó¥¬ー¥Æ¥ó¡¦¥µー¥¬¡Ù¡¢¡Ø»à¤ËÌá¤ê²¦½÷¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ´¹ç¥Ïー¥ì¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î°Û¿§ºî¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥¯¥·ー¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ê¤Éµ²¤¨¤¿ËÜÇ½¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡¢»É·ãËþÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡ª
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º
