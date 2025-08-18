東京家政大学児童学科・武田洋子教授のゼミが子どもに寄り添うこころの絵本『ぼくとモヤモヤ』の制作に参加 ― 板橋区および絵本作家まえだよしゆき氏と協働、小学校の「SOSの出し方に関する教育」ほかで活用

２週連続放送８月１５日・２２日（金）夜７時２５分「川島明の教科書で飲む」辞書・古着に続くツマミは“教科書” 大人になった今、改めて教科書を眺め「小６理科」「中３数学」をツマミにファミレスのドリンクバーで飲む！