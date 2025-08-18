







松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、鳥取県米子市出身の格闘家・武尊選手が出演するテレビCM第3弾を、2025年8月18日（月）より放送開始いたします。

■CMの見どころ









「今回こそは飲んでくれるのか？」

お酒のCMにも関わらず一切飲まないことで大きな話題となった武尊選手出演CM。

第3弾となる今回も、現役格闘家としての信念を貫く武尊選手の姿勢と、試合時とは全く違う素の表情をお楽しみいただけます。

■撮影エピソード









「何年かぶりに缶を開ける、その時武尊選手は... 」

今回の撮影では、何年かぶりに缶を開けていただくシーンを撮影。

「プシュッ」という爽快な音と共に立ち上がる芳醇な香り。

目の前で共演者がMATSUIビールを美味しそうに飲む姿を見つめる武尊選手から、思わず「美味しそう」という心の声が漏れる場面も。

また、試合で着用しているコスチュームは、MATSUIビール ライトと同じ白金カラー。

偶然にも武尊選手のイメージカラーとも重なり、まさに運命的な組み合わせとなりました。

しかし、香りを楽しみ「美味しそう」と感想を漏らしながらも、「現役中はお酒を飲まない」という武尊選手の信念は今回も揺るがず。

それでも、「引退後には必ず飲む」という約束をいただき、その日を心待ちにしています。

■CM概要

放送開始日：2025年8月18日（月）

マツイビール「武尊 久しぶりに開けるビール」篇 15秒

https://youtu.be/sWsLt_lGgRk

マツイビール「武尊 久しぶりに開けるビール」篇 30秒

https://youtu.be/pw_jnkrDJQI

マツイビール「武尊 好きな色」篇 15秒

https://youtu.be/T5V-R4fQtbo

マツイビール「武尊 好きな色」篇 30秒

https://youtu.be/gNOvcR1bGzg

■関連コンテンツ

メイキング映像：撮影時のやり取りを下記YouTubeチャンネルで公開

https://youtu.be/zSyPAW7FIlE

過去CM：第1弾・第2弾CMもYouTubeで視聴可能

第1弾CMはこちら↓↓

15秒：https://youtu.be/HbtpXmkEbU0

30秒：https://youtu.be/oIRLaCIBVYs

第2弾CMはこちら↓↓

15秒：https://youtu.be/vFmYM3N6z9w

30秒：https://youtu.be/A1haUIWS7zE

■武尊選手について

鳥取県から世界に挑戦する武尊選手と、同じく鳥取県から世界中でお酒を展開する松井酒造。

互いの理念「鳥取から世界へ」を共有し、CM出演が実現しました。









プロフィール

1991年7月29日生まれ。鳥取県米子市出身の格闘家。

team VASILEUS 所属。

闘争本能むき出しのファイトスタイルでKO 勝利を連発する姿から“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”の異名を持っています。

【公式ホームページ】

https://takeru-officialsite.com/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/k1takeru/

【公式X】

https://x.com/takerusegawa

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/channel/UCUYgBcA6ZpAK9sbJLdYdcWw

■飲んだ瞬間、思わず『うまい！』と声が出る、こだわりの本格ビール

上質な味わいと優れたコストパフォーマンスを実現したマツイビール。

「MATSUIビール ライト」









容量：350ml

アルコール度数：5%

希望小売価格：\200（税込\220）

麦芽・ホップ・水のみを原料に造り上げたこだわりのビールです。

ビール本来の深いコクをほんのり感じさせながらも、軽やかな口当たりが心地よく広がります。

オンラインショップ：https://shop-matsuiwhisky.com/items/6887177e9797c77e696cb3da

「MATSUIビール ハイクラス」









容量：350ml

アルコール度数：5%

希望小売価格：\250（税込\275）

麦芽・ホップ・水のみを原料に造り上げたこだわりのビールです。 口に含むと芳醇なコクとまろやかな味わいが広がり、贅沢な余韻を残します。

オンラインショップ：https://shop-matsuiwhisky.com/items/688720cde12a952e0f10799b

詳細については下記ホームページをご覧ください。

https://matsuiwhisky.com/20250319press/

■今後の展望









2025年秋頃より新たな設備を導入しビールの大規模製造を計画しており、現在鳥取工場では設備増強を進めております。

既存のウイスキー製造だけでなく、新たな分野への挑戦を通じて、地域産業の発展に貢献し、地元に根ざした製品づくりに取り組んでまいります。

※写真は現在の福庭工場

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております