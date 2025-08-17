【新店舗/浅草】2025年8月15日より北欧と和の融合、KIELO COFFEE ASAKUSAがグランドオープン！
設計：STUDIO SEN 施工：DIME AND CRACK株式会社
株式会社After THREE（代表取締役:吉池弘樹）は2025年8月15日にKIELO COFFEE ASAKUSA（住所:東京都台東区雷門2-10-5-1F）を開業。
Hello ASAKUSA!!
「本物のコーヒータイムを"北欧ダイニング×日本の高級旅館"の特別な空間で」
イースト東京最大の観光地である浅草で本物のコーヒー体験をお届けしたい。
幸福な国として知られるフィンランドの原体験をベースに、ノルディックスタイルのコーヒー文化をコンセプトに持つKIELO COFFEE。
浅草という江戸の発展を支えた街並みに合う空間コンセプトを融合させ、浅草の方達にコーヒーを通した幸せな瞬間を提供します。
障子壁を背面に配置し、ドリップする所作が美しく映る設計に。
空間デザイン
テーマ：北欧ダイニング×日本の高級旅館
北欧ダイニングを連想する、大テーブル中央にフラワーベースやフルーツボウルを配置。コーヒー豆の商品棚には北欧インテリアが彩りをもたらせてくれます。
空間全体は落ち着いた木目デザインに、家具には日本のブランドチェアを配置、障子壁と合わせて日本の高級旅館を連想出来る内装に仕上がっています。
浅煎りスペシャルティコーヒー
コーヒーは世界中から集められたシングルオリジンのコーヒーを自家焙煎にて浅煎りで提供。
10種類程度のラインナップをご用意。
トラディショナルプロセスのコーヒーからトップロットのコーヒーまで幅広く揃えております。
エスプレッソマシンはmod barというカウンターをスタイリッシュに演出する最新マシンを採用し、マットグレイの落ち着く色味にカスタム加工を施しています。
ドリップコーヒー(H/I) 800円~
カフェラテ(H/I) 800円~
コーヒータイム
北欧シナモンロールやキャロットケーキなどコーヒータイムを彩るペストリーもご用意。
店内は12席ゆとりを持って配置し、ゆっくりして頂けるサイズ感に仕上がっております。
大テーブルにはコンセントも配備しちょっとした作業にも最適！
カリモクチェアのソファー席は時間を忘れるほど快適にお過ごし頂けます。
北欧シナモンロール 400円
キャロットケーキ 600円
KIELO COFFEE ASAKUSA
2025年8月15日グランドオープン
住所：東京都台東区雷門2-10-5-1F
アクセス：浅草駅3分、雷門3分
営業時間：毎日営業8時-18時（8月のみ不定休）
インスタグラム：https://www.instagram.com/kielocoffee/
姉妹店情報
KIELO COFFEE AKIHABARA
2019年開業
北欧スタイルのコーヒースタンド
◼️東京都台東区台東1-29-4 第一共和ビル1F
◼️毎日営業（8:00-19:00)
◼️アクセス：秋葉原駅
Be green by KIELO COFFEE
2021年開業
ヴィーガン焼き菓子&コーヒーロースター
◼️東京都文京区本郷4-37-6 メゾンドゥ本郷1F
◼️現在休業中（焙煎&配送業務のため）
◼️アクセス：本郷三丁目駅
X coffee GINZA
2024年開業
Extraordinary（規格外）コーヒーブランド
◼️東京都中央区銀座2-11-1 銀座ランドビル1F
◼️毎日営業（8:00-19:00)
◼️アクセス：銀座駅、東銀座駅
会社情報
株式会社After THREE
本社：東京都台東区台東1-29-4 第一共和ビル1F
代表取締役：吉池 弘樹
公式HP：https://afterthree.jp/
ネットショップ：https://kielocoffee.shop/
Mail：kielo.coffee2019@gmail.com
Tel：03-6284-4724
吉池 弘樹
【代表コメント】
浅草という街はインバウンドの効果もあり年々変わってきてしまってます。それは、チープな観光客向けのビジネスが横行してしまい真にクオリティの高い体験に出会うことが難しくなっていることを意味します。
私たちは本物のコーヒー体験をお約束し、浅草を代表するコーヒーショップとして、心に響く時間をお届けし続けるため邁進して参ります。